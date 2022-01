Foi dada a largada para você colocar em prática os novos projetos para o novo ano que se inicia

Ainda bem que existem os janeiros para que você possa colocar em prática metas de crescimento pessoal no Ano Novo que se inicia. Ciclo ideal para reaver os desejos que ficaram guardados; as intenções de fazer o que ainda não foi feito, enfim, coisas para vislumbrar. É chegada a hora de inovar-se, de fazer acontecer

Da Redação

Chegou a hora de colocar em prática as metas deixadas para acontecer em 2022. Bem, o novo ano já começou, então é chegado o momento de arregaçar as mangas e ir à luta – aproveitando ao máximo o ímpeto de renovação. Escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore, colocar em prática os desejos primordiais. Entra ano, sai ano, as perspectivas de transformação se renovam, seja qual for o aspecto da vida. É o instante de elaborar aquela famosa listinha de objetivos e metas a alcançar no ciclo que chega.

Ciclo ideal para reaver os desejos que ficaram guardados, as intenções de fazer o que ainda não foi feito, enfim, muita coisa para vislumbrar. Por exemplo, emagrecer, conseguir outro emprego, viajar, trocar de cidade, aventurar-se em novos caminhos – seguir conforme o planejado. E a vontade é sempre de melhora.

Nesta somatória de novas tarefas para 2022, o importante é tirar do papel o que se propõe e experimentar o refresco de uma muito bem-vinda mudança. Dar uma segunda chance a si mesmo (a) e avançar com força total, afinal, após a celebração da virada, mais um ano que começa e vem por dentro o desejo de fazer algo diferente. E ainda bem que existem os janeiros, para que possamos dar a largada com experimentações, seja na rua, no trabalho – por todos os lugares –, com o propósito de inovar com o ânimo renovado.

Em vários campos da vida, seja família, profissão, estudo, relacionamento afetivo e social, economia ou finanças pessoais, por exemplo, quando se abre uma atmosfera de recomeço, é fundamental avaliar os reais caminhos a serem seguidos para acertar o alvo. Pessoas de perfis diferentes, condições socioeconômicas e idades variadas, que traçaram planos para 2022 e estão dispostas a cumprir as metas.

O Ano Novo traz, quase sempre, uma onda de motivação para quem quer mudar de vida e colocar em prática planos e projetos pessoais. Entretanto, depois do dia 1º de janeiro, é importante que esta corrente de expectativas se sustente para que realmente planos não fiquem esquecidos na gaveta.

Acreditar em você, no seu potencial, é o passo essencial para uma decisão transformadora, e que vá de encontro com o obstinado desejo de inovar-se, de chegar lá. Siga em frente, o Ano Novo já pontua os seus primeiros momentos. É hora de fazer acontecer! Boa sorte!