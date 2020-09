Dwayne Johnson revela o grande desafio em família contra a Covid-19

O astro de “Velozes & Furiosos”, Dwayne Johnson, de 48 anos, fala dos momentos desafiadores na luta contra da Covid-19. Ele, esposa, e as duas filhas foram contaminados. Um surto em família que o ator classificou como “mais desafiador do que sofrer graves ferimentos, ser despejado ou ficar sem dinheiro”

Da Redação

Foi surpreendente a revelação do ator Dwayne Johnson, de “Velozes & Furiosos”, que publicamente falou sobre o que aconteceu com ele, a esposa – a cantora Lauren Hashian –, e as duas filhas, infectados com a Covid-19. O astro do longa “The Rock”, foi contundente ao explicar em vídeo publicado no Instagram, da dificuldade que a família encontrou para ultrapassar a doença. “De repente, todos em casa adoeceram, foi um surto em família”, relata.

Dwayne e esposa Lauren Hashian – Aos 196 milhões seguidores, o antigo lutador de WWE explica que enfrentar o coronavírus foi a maior batalha que já teve que ultrapassar na vida. “Um desafio maior do que sofrer graves ferimentos, ser despejado ou ficar sem dinheiro, que já tive mais do que uma vez” acrescenta o ator.

Dwayne disse que após três semanas de luta contra a doença, que ele e a família, “agora estamos fortes e gratos”, agradecem por terem conseguido vencer a doença que contrariam por contato com amigos próximos. Em vídeo, o ator alerta para os perigos de contaminação:

Dwayne e as filhas, Jasmine e Tiana – “Eu queria dar uma pequena atualização útil sobre as coisas que têm acontecido aqui nas últimas semanas. Então, a atualização é esta: minha esposa Lauren, assim como minhas duas meninas e eu, todos nós pegamos Covid-19. Poderia dizer que esta foi uma das coisas mais desafiadoras e difíceis que já tivemos que suportar como uma família, e para mim também”, comentou.

O intérprete de Hobbs na franquia milionária “Velozes & Furiosos” fez comparações inusitadas sobre como encarou a doença. Ele classificou que testar positivo foi mais desafiador do que enfrentar os períodos em que não tinha dinheiro para nada. No relato, Dwayne diz que suas filhas, Jasmine Lia, de 4 anos, e Tiana Gia, de 2, se recuperaram rapidamente, mas que ele e sua mulher, a cantora Lauren Hashian, tiveram “uma experiência difícil”, argumenta.

Dwayne Johnson, no encerramento do seu vídeo, orientou o seguinte: “Se vocês estão recebendo família e amigos em sua casa, que você conhece, confia neles, mas tenham cuidado, eles podem ficar em quarentena assim como vocês. Você nunca sabe”, finaliza.