Edição de agosto/2019 – p. 40

Durma bem com o colchão certo

Hoje, focando mais no conforto de um sono reparador, vou falar sobre um assunto que considero muito importante para todos nós que é dormir e acordar bem. Para isso, nada mais importante do que um bom colchão. O mais indicado é aquele que melhor se adapta a cada biotipo e à necessidade de cada um. Neste caso, se leva em consideração algum problema de saúde, como coluna, articulações e circulação. A boa escolha é uma forma de prevenção, ou seja, uma boa orientação para prevenir problemas futuros, pois, ao longo dos anos, dependendo da densidade do colchão escolhido, podemos desenvolver problemas, como por exemplo, má circulação sanguínea por uso de produtos muito duros. O colchão muito firme pressiona a musculatura e, além de prejudicar muito as articulações, pode afetar a parte circulatória. Já um colchão muito macio também é prejudicial, pois a pessoa vai dormir com a postura torta.

O conforto é importante, mas não é preciso se sentir torturado para corrigir a coluna. A preferência é observada, mas sempre com a melhor orientação de pessoas esclarecidas no assunto. Para quem gosta de colchão mais firme, tudo bem, desde que seja orientado e siga o padrão recomendado para seu peso e musculatura. E, se tiver, por exemplo hérnia de disco na cervical, não é recomendável. É preferível que durma em um colchão que acomode o ombro para não pressionar e prejudicar ainda mais.

É muito importante saber de que material o colchão é feito, por isso sempre é importante procurar lojas especializadas. O látex é o melhor material, pois se adapta a qualquer biotipo. Existe o oriundo do Petróleo e o natural, oriundo da seringueira. Ambos são bons, mas o conforto e, principalmente a durabilidade do segundo são superiores.

Adaptação do corpo – A espuma látex se molda ao formato do corpo e é de alta resiliência, ou seja, atua na redução dos pontos de pressão e não deforma. Os colchões de látex são mais resistentes ao acúmulo de fungos e ácaros, os vilões dos alérgicos. Também eles são mais ventilados, o que proporciona um colchão refrescante no verão e que mantém a temperatura no inverno.

Preste atenção ao seu corpo

Cada um tem uma posição preferida para dormir. A mais contraindicada é a de bruços, pois há torção de pescoço para a respiração e pode levar a problemas como a cervicalgia, dor nos ombros, bursite, tendinite e até dor nas costas. Para descansar e relaxar a musculatura, é preciso suporte adequado para não torcer ou tensionar as articulações, portanto o travesseiro é tão importante quanto um bom colchão. A regra é que ele preencha a altura do ombro para que a cabeça fique alinhada, nem baixa, nem alta demais. Também, o body pillow, o travesseiro do corpo, é outra opção interessante, pois permite o alinhamento dos braços na altura do ombro e o joelho, na altura do quadril, e estende-se até os pés, proporcionando uma comodidade perfeita para que possamos relaxar e ter uma boa qualidade de sono. Com o devido cuidado você pode melhorar a qualidade do seu sono, especialmente primando por seu conforto. Espero que tenham gostado das dicas!