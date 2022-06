Influencer Duda Orlando realiza curso no Brasil sobre emigrar para os EUA

COLUNA NOSSA GENTE || COMUNIDADE BRASILEIRA || Vanessa Salmeron – Midia America

O sábado ensolarado e agradável do último sábado, 28 de Maio, em São Paulo, foi marcante para um grupo de cerca de 80 brasileiros que puderam assistir, no auditório do Hotel Meliá, na Av. Paulista, a primeira edição presencial do Curso Conexão América, organizado pela empresária e influenciadora brasileira Duda Orlando.



Com menos de duas duas semanas de divulgação, as inscrições para o evento se esgotaram, reunindo seguidores de São Paulo (capital e interior), Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal.



“Eu me senti realizada em encontrar tanta gente que compartilha do mesmo sonho, conhecer rostinhos que eu só conhecia pelas redes sociais, de ver pessoas viajando de outros estados para estar ali comigo, sinto muita saudade do carinho das pessoas no Brasil, foi muito emocionante pra mim” – revelou Duda.

Nas mais de 5 horas de conteúdo, o público pode tirar dúvidas e entender um pouco mais sobre o processo de imigração, sua minuciosidade de detalhes e o dia-dia de quem vive nos Estados Unidos. Cultura, direitos trabalhistas, saúde pública, educação, poder de compra, financiamento de imóveis, golpes comuns em imigrantes, escolha do local onde morar, tipos de visto e processo para obtenção de Green Card, foram alguns dos assuntos abordados.

“O objetivo desse curso é justamente municiar o meu público com o máximo de informações possíveis, para não passar dificuldades quando se mudar, fiquei muito feliz com o feedback das pessoas em relação a isso” – revelou Duda.





Com o sucesso do evento e as inscrições esgotadas em tempo recorde, novas edições em outras capitais brasileiras já estão sendo planejadas pela Duda.

Coluna: Vanessa Salmeron

Texto: Maurício Trilha

Foto: Estúdio Any Arantes