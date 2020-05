Dra. Gisele Ambrósio alerta sobre falsas informações em tempos de coronavírus

Esclarecendo os brasileiros e combatendo fake news, Dra. Gisele Ambrósio – advogada do Consulado Geral do Brasil em Los Angeles – realizou live no dia 15 de abril, reunindo 13 advogadas dos EUA

Da Redação – Orlando

Em virtude de uma série de informações sem precedentes, sobre o coronavírus – mediante ao surto da Covid-19 –, o que tem deixados os brasileiros nos EUA alarmados, a Dra. Gisele Ambrósio – advogada do Consulado Geral do Brasil em Los Angeles – decidiu dar um basta à onda de fake news, esclarecendo o que de verdade ocorre no país, procurando tranquilizar as pessoas. Para isso, ela realizou uma live – dia 15 de abril – , durante uma hora e vinte minutos, reunindo 12 advogadas do oeste e leste americano, com informações precisas à Comunidade, também elucidando quem está no Brasil querendo emigrar. A iniciativa foi extremamente esclarecedora e muito bem recebida.

Acontece que após a onda de informações infundadas – com o surto da Covid-19 –, os brasileiros nos EUA passaram a questionar os seus direitos, mas sem o devido embasamento, isso pela imprudência de pessoas não licenciadas em praticar leis de imigração no país, com falsas promessas, gerando descontentamento e frustração.

A iniciativa da live, comemora Dra. Gisele, repercutiu rapidamente entre a comunidade, conquistando o apoio dos Consulados do Brasil no país, inclusive da Embaixada Americana nos EUA.

Espalhando fake news – “A oportunidade foi singular aos imigrantes. As pessoas estavam sem informação sobre o que fazer quando começou o coronavirus. E as pessoas de má índole estavam tirando vantagens dos brasileiros, porque estavam vendendo falsas promessas, espalhando fake news pela internet, não só sobre como vir aos EUA, como também para os que aqui vivem, colocando em risco o sonho e o futuro destas pessoas”, esclarece Dra. Gisele Ambrósio.

As advogadas pontuaram que recebem diariamente em seus escritórios casos danificados, que, na maioria das vezes, não são possíveis de reverter devido às informações falsas e enganosas. “Importante é trazer informações corretas e ponderadas à comunidade brasileira nos EUA, também para quem está no Brasil querendo imigrar. Desmistificar, não é aconselhamento jurídico, nada substitui uma consulta individual com o seu advogado para os devidos esclarecimentos”, acrescenta a advogada.

As advogadas já estavam unidas anteriormente em um grupo de WhatsApp, onde trocavam experiências profissionais e até confidências. A partir dessa amizade, nasceu a ideia do serviço público, tão necessário na hora da crise.

Casos como os dos brasileiros que não tem como sair dos Estados Unidos devido ao coronavirus; das pessoas presas em centros de detenção; daqueles que têm visto de trabalho e que foram demitidos; dos direitos em receber os benefícios oferecidos pelo governo norte-americano e, principalmente, sobre os direitos às vítimas de violência doméstica. Esses foram alguns dos assuntos esclarecidos pelas especialistas durante uma hora e vinte minutos de explanação da primeira live.

Sobre Gisele Ambrósio

Há nove anos, Dra. Gisele Ambrósio é a advogada do Consulado Geral do Brasil em Los Angeles. Durante este período, ela tem atuado em vários casos internacionais complexos. Diligente em ajudar a Comunidade Brasileira de Imigrantes, Dra. Gisele foi por seis anos a porta-voz oficial da diáspora brasileira de oito estados americanos perante o Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, como também foi por muitos anos presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros de Los Angeles. Gisele Ambrósio é também diretora da Câmara do Comércio Brasil Califórnia – BCCC (Brazil- California Chambers of Commerce).

Advogadas convidadas

Participaram da Live, como mediadora do projeto, a Dra. Gisele Ambrosio (Los Angeles, California), Dra. Elora Andrade – (Miami, Florida), Dra. Andrea Canona- (Miami, Florida), Dra. Renata Castro – (Pompano Beach, Florida), Dra. Bruna Frota – (Houston Texas), Dra. Juliana Lamardo- (Miami, Florida), Dra. Jamile Moraes Pellicer- (Coral Springs, Florida), Dra. Izi Pinho – (Orlando, Florida), Dra. Carin Ricci – San Diego, California, Dra. Nathalia Rocha Dickson – (Baton Rouge, Louisiana), Dra. Flavia Santos Lloyd- (Irvine, California), Dra. Regilucia Smith – (Florida Keys, Florida) e Dra. Luciana Zamith-Fischer- (Miami, Florida) e Dra. Adriana Vianna como convidada.