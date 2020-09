Orlando tem a preferência dos brasileiros e se tornou um centro de investimentos e negócios

Sem dúvida, o potencial da Comunidade brasileira em Orlando se destaca cada vez mais, no setor empresarial – gastronomia, imobiliária, esportes e cultura –, consolidando o seu domínio na Central Flórida. . Eles trocaram o Brasil pela segurança e qualidade de vida e se tornaram a bola da vez. A terra da diversão se tornou um centro de negócios e oportunidades

Da Redação

Comparado à Nova York ou Boston (MA) – onde se concentra um número expressivo de brasileiros, os braçais da construção civil –, o estado da Flórida é considerado um reduto de privilégios para os emigrantes nos EUA, abrigando empresários, celebridades, executivos aposentados, enfim, cidadãos com histórico de vida considerável. Eles trocaram o Brasil pela segurança e qualidade de vida de Orlando – que se tornou a bola da vez –, onde cresce o número de investidores, que privam por seus negócios – abrem empresas –, atraídos pelas condições climáticas e a fácil locomoção. Outro ponto vantajoso, evidente, é o fluxo de turistas que desembarca na cidade em busca de diversão nos parques temáticos, enfeitiçados pelo poderio midiático da “Disney” e da “Universal”, entre outros pontos famosos.

Volta do turismo brasileiro – Sem dúvida, um perfil de gente com a conta bancária recheada, que resolveu se estabelecer por aqui. Diante disso, a Flórida é tida como o lugar de endinheirados, de classe média alta. E Orlando, especificamente, que detém entre outros títulos, “Terra da Magia”, “Mundo Mágico de Mickey Mouse”, obtém vantagens com points comandos por brasileiros, em vários segmentos, destacando-se bons restaurantes –, supervisionados por Chefs notáveis –, supermercados, casa de café, hotel, padaria, doçaria, agência de viagem, salão de beleza, imobiliária, igreja, enfim, um polo do Brasil nos moldes americanos, mas sem perder a sua essência. E essa corrente empresarial, é a aliança primordial que define quem somos – a que viemos –, dando visibilidade à Comunidade que faz a diferença e que se destaca neste contexto de experimentações.

Gastronomia brasileira é o ponto alto – E não é novidade a ninguém que Orlando está no topo do ranking de preferências dos brasileiros de alto padrão, inclusive, deixando a bela Miami para trás – isso mesmo –, oferecendo excelentes oportunidades de investimentos, principalmente na aquisição de imóveis, com tentadoras taxas juros. E dos 1,3 milhão de brasileiros residindo dos EUA, segundo dados do “Ministério das Relações Exteriores”, 300 mil se instalaram na Flórida, sendo que neste contexto, famílias estabeleceram vínculos com Orlando, pelas boas escolas para os filhos, deslocamento fácil e oportunidades de empregos – ou mesmo abrir vagas de emprego ao empreender. Empresas e empresários brasileiros que detém uma fatia importante do mercado de negócios, pontuando uma era bem sucedida na expansão de investimentos.

A marca do Brasil na cidade – Em meio ao crescimento da Comunidade em Orlando, as igrejas – templos espíritas –, têm tido um papel fundamental, principalmente no que se refere à saudade de casa – o Brasil –, auxiliando famílias à adaptação da nova realidade. É um misto de fé, perseverança e conforto espiritual. E em tempos de Covid-19, o mundo está recluso, procurando conviver com um “novo normal”, e em Orlando não seria diferente. Mas a grande expectativa do momento – vislumbrando ganhos –, é a reabertura do Aeroporto Internacional de Orlando para o turista brasileiro, reaquecendo a economia e impulsionando os setores de compra e venda. Todos, indistintamente, torcem pela retomada triunfal!

Visibilidade brasileira no esporte

Giovanna Martins e Fredison Costa – A Comunidade, no entanto, tem galgado passos importantes em outros segmentos. No esporte, os brasileiros ganham visibilidade em Orlando, durante a maratona realizada pela Disney – ‘Walt Disney World Marathon” –, com a liderança de nossos atletas no pódio. Fredison Costa e Giovanna Martins, por exemplo, são nomes já consagrados nas competições, que conquistaram títulos inúmeras vezes, deixando o Brasil em posição honrosa na modalidade. Outros brasileiros, evidente, também deixaram suas respectivas marcas no evento.

Estádio do Orlando City – Já no futebol de campo, outro brasileiro que se destaca é o empresário Flávio Augusto, responsável pela ascensão do time do Orlando City, que reforçou a importância do Brasil na modalidade, e trouxe para os EUA nomes de jogadores consagrados, a exemplo de Kaká, também abrindo oportunidades para novos talentos – a jogadora campeã Marta treina no Orlando City. Lembrando que o Orlando City conseguiu vaga na final do Major League Soccer, em um feito inédito para um time que surgiu em 2015. E foi muito além na sua infraestrutura, construindo dois centros de treinamentos profissionais, oito campos oficiais e um dos estádios de futebol mais modernos dos EUA – em Orlando. Os investimentos foram avaliados em 120 milhões de dólares.

Celebridades na cidade

Priscila Triska da “Bis Entertainment”– se o Brasil se destaca no setor empresarial, do esporte, na esfera de gente famosa, que resolveu se mudar para Orlando, o país tem seus méritos. Nomes da música incluindo o sertanejo Luciano Camargo, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, comprou casa em Orlando e está curtindo a nova experiência de estar com a família na cidade americana. Carla Perez – ex- dançarina do Grupo É o Tchan –, o esposo Xanddy, e seus filhos Camilly Victoria e Victor, deixaram Salvador, na Bahia, e se mudaram para Orlando em 2016. A família diz que encontrou a paz que precisava.

Já o cantor e compositor Jorge Ben Jor, que sacudiu o Brasil com “Fio Maravilha” e “País Tropical” tem casa em Orlando. Ele decidiu morar definitivamente no Celebration – próxima à casa de Sílvio Santos. Diz que está satisfeito com a escolha e está curtindo a bela paisagem da Flórida e a tranquilidade da cidade. Sílvio Santos, é bom lembrar, é visto com frequência na cidade – bermuda e camisa florida.

O comentarista esportivo e narrador da Globo, Galvão Bueno, também mora em Orlando. Ele se mudou para a cidade com a esposa, Desirée Soares, em função do filho, Luca, que cursa Faculdade de Cinema na Flórida. O casal e o filho estão morando em Windermere. E quem visita Galvão vez em quando é o ex-juiz de futebol e ex-comentarista esportivo da Globo, Arnaldo Cesar Coelho.

Jayme Monjardim, diretor de novelas da Globo comprou casa no Magic Village, e vive com a esposa Tânia Mara e a filha Maysa. Já o ator e apresentador Luigi Barichelli tem casa em Orlando e aluga o imóvel para turistas nas férias. Mas sempre que está de folga no Brasil ele viaja com esposa, Andreia e os filhos para curtir o condomínio onde tem o seu imóvel.

Também no setor do entretenimento, no mundo dos espetáculos, o Brasil ganhou pontos em Orlando e brilhou com a iniciativa da empresária Priscilla Triska, à frente da “Bis Entertainment”,que trouxe para a cidade consagradas peças teatrais com renomados atores brasileiros – Mateus Solano. Também destacou o stand up com Leandro Hassum, Fábio Porchat, Heloisa Périssé. Foi realizado em Orlando à primeira edição do “Carna BIS”, no “Hard Rock Orlando – Universal Studios”, com organização da “BIS Entertainment” e do grupo Harmonia do Samba.

Destaque ainda para o ‘Brazilian Day Orlando Festival (BDO)”, que atingiu patamar privilegiado, consolidando-se como evento oficial de maior prestígio junto a comunidade na Central Flórida, criado pelo jornalista Paulo Correa. O evento faz parte do calendário oficial de Orlando, realizado no Lake Eola Park – Downtown Orlando –, evidenciando o melhor da gastronomia brasileira – barracas com comidas típicas – , dança e musicas, difundindo a cultura do Brasil nos EUA.