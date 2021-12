Documentário no Globoplay mostra jornada de Gil do Vigor na Califórnia

Ex-BBB Gil do Vigor, que conquistou o Brasil com sua alegria, é a estrela do documentário no Globoplay

Dividido em cinco episódios o documentário estreia 9 de dezembro, no Globoplay, e mostra a jornada de autoconhecimento do ex-BBB, Gil do Vigor, contando suas experiências na Califórnia. O jovem economista que conquistou a simpatia do Brasil com sua alegria e irreverência fala da nova vida nos EUA

Da Redação

O Globoplay preparou um documentário com Gil do Vigor, que participou do reality “Big Brother”, o famoso BBB – exibido na Globo do Brasil –, que terá cinco episódios. “Gil na Califórnia”, chega ao catálogo da plataforma no dia 9 de dezembro, e mostra a mudança do economista, que conquistou a fama no BBB, para realizar o sonho de estudar fora do país. Na Califórnia, o documentário acompanha as descobertas do menino pobre do Recife pelo mundo norte-americano.

Gilberto Nogueira, filho de Dona Jacira (mainha), irmão de Janielly e Juliana fala de sua nova trajetória nos EUA, ele que ficou conhecido como Gil da matemática, aluno de PhD na Universidade da Califórnia, em Davis. Tudo sobre o nordestino, membro da Igreja Mórmon, economista e mestre.

A série conta com uma captação documental íntima e ágil, que mostra a rotina e os destinos que Gil percorre no norte do estado da Califórnia. As paisagens e encontros com pessoas que moram na região despertam reflexões pessoais no economista. A partir dessas experiências, ele trata de temas que representam pilares em sua trajetória: liberdade, sexualidade, religiosidade, educação, família e origem.

Diretoras do projeto, Patrícia Carvalho e Patricia Cupello explicam que o documentário propõe uma cartografia sentimental para Gilberto. “Às vezes é preciso viajar para fora para se descobrir por dentro. A identidade de um indivíduo se faz tanto pela semelhança, quanto pela diferença. Ser estrangeiro exercita o autoconhecimento porque nos obriga a ver o que temos em comum e o que temos de diferente. Neste embate com o outro, nos damos conta de quem somos e porque somos”, contam.

‘Gil na Califórnia’ é um documentário original Globoplay, realizado pelo núcleo que produz documentários e especiais de Mariano Boni, diretor de gênero de Variedades da Globo. A obra tem direção executiva de Rafael Dragaud, direção geral de Patrícia Carvalho, direção de Patricia Cupello e roteiro de Washington Calegari.