A nova atração do Lago Eola proporciona um passeio em grande estilo na área central de Orlando

Com a presença do prefeito de Orlando, Buddy Dyer, e demais autoridades, foi inaugurada na sexta-feira o “Swan Boat Dock” – “Barco cisne” –, no Lago Eola. O Lago é o lar de mais de 50 cisnes representando cinco raças diferentes, proporcionando ao visitante um passeio inesquecível

Da Redação

A cidade de Orlando celebrou na sexta-feira o lançamento do “Swan Boat Dock” – “Barco cisne” –, no Lago Eola, que proporcionará aos visitantes um passeio pelo famoso Lago Eola em alto estilo. O prefeito de Orlando, Buddy Dyer, e a comissária da cidade do Distrito 4, Patty Sheehan, reabriram o píer atualizado – totalmente inovado.

Em um esforço para fornecer serviços de qualidade nos parques da cidade, o novo “Swan Boat Dock” foi reconstruído para acomodar a frota de barcos recém-expandida e atualizado com materiais modernos e dispositivos de flutuação.

Também no evento, foram reveladas melhorias no bando de barcos de cisne. Durante a construção do cais, enquanto os barcos de cisne estavam fora de serviço, à equipe de Parques da Cidade pintou alguns selecionados para refletir visualmente as diferentes raças de cisnes encontradas no parque.

O Lago Eola é o lar de mais de 50 cisnes representando cinco raças diferentes: Cisnes Trompetistas, Cisnes de pescoço preto, Cisnes Whooper, Cisnes mudos reais e Cisnes negros australianos.