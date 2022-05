A escassez de motorista de ônibus escolar vem prejudicando a rota de trabalho no “Distrito Escolar de Osceola”

A escassez de motoristas de ônibus escolar no “Distrito Escolar de Osceola” tem sido um grande problema ultimamente. Nesta terça, 17, acontecerá a “Feira de Empregos” para contratação de profissionais do volante

Da Redação

O “Distrito Escolar de Osceola” realizará nesta terça-feira, 17, uma “Feira de Empregos”, abrindo oportunidades de contratação de motoristas de ônibus escolar e 140 atendentes de ônibus para o próximo ano letivo de 2022-23. Uma ótima oportunidade para os trabalhadores da área.

______continua após a publicidade_______

A “Feira” acontece devido à falta de motoristas de ônibus em todo o distrito, resultando em problemas para cobrir rotas de ônibus. De acordo com Zach Downes, especialista em relações com a comunidade do distrito, aqueles que se candidatarem à vaga não precisam ter um CDL, diploma de ensino médio ou GED.

Downes disse que o “Departamento de Serviços de Transporte” fornecerá aos motoristas treinamentos para obter seu CDL,e que o período de treinos será bem mais curto caso os motoristas já tiverem o documento.

A “Feira de Empregos” será realizada na 401 Simpson Road, em Kissimmee, das 8h ao meio-dia. Os candidatos serão solicitados a fornecer sua carteira de motorista, cartão de segurança social e três anos de registros de condução durante o processo de inscrição.

Serviço

Para obter mais informações, entre em contato com o “Departamento de Transporte do Distrito Escolar de Osceola” pelo telefone (407) 518-4540.