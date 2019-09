Edição de setembro/2019 – p. 14

District Dive Sport Bar, charmoso e aconchegante

Ao desembarcar em Orlando para fazer curso de inglês, no final de 2015, o advogado carioca, Christiano Di Maio – acompanhado da esposa e dos filhos –, vislumbrou a possibilidade de conquistar o mercado americano, então decidiu investir na cidade. E após um ano de estudo voltou ao Brasil, mas retornou aos EUA, desta vez, com o visto de investidor. E investir no exterior requer boa dose de pesquisa para conhecer as melhores alternativas, e foi exatamente o direcionamento do brasileiro. Investiu na “Boate Southern Nigth” – voltada para o público LGBT –, em sociedade com Márcio Moreira, deu certo, e o empreendimento prosperou. Recentemente – dia 11 de setembro –, inaugurou em Orlando o District Dive – Sport Bar, também voltado para o público gay, com modernas instalações, música ao vivo, e capacidade para receber mais de cem pessoas. A casa serve apenas bebidas, em ambiente extremamente aconchegante. “Sou brasileiro, do Rio de Janeiro, advogado e vi no segmento LGBT a oportunidade de um bom negócio. E através deste investimento eu consegui o meu visto de investidor, abrindo frente de trabalho e temos interesse de abrir outras casas nos Estados Unidos”, ressalta o empresário.

“O meu intuito em Orlando era que os meus filhos estudassem aqui, sempre quis isso então quando vim para cá, aproveitei para fazer um curso de inglês, que durou um ano, e nesse período pude analisar o mercado americano, buscando uma oportunidade de negócio. Ficou evidente a minha intenção, e de minha família, de permanecer nos Estados Unidos, mas eu precisava investir em algo seguro, que trouxesse resultados para a minha permanência no país”, enfatiza Di Maio.

“Quando investi na ‘Southern Nigth’, em Orlando, a boate já existia aqui – eu e o meu sócio apostamos no empreendimento e fomos à luta. Posteriormente, abrimos a ‘Southern Nigth’ em Tampa”, lembra Christiano. “O District Dive é o resultado de todo o nosso empenho, e é um bar bonito, esportivo, e bem moderno, que fica ao lado da boate ‘Southern’. Temos 20 televisores em pontos estratégicos da casa, onde são transmitidas até sete partidas, simultaneamente, além de dispor de balcões muito bem decorados, mesas centrais e o tratamento especial aos nossos clientes. Um point extremamente agradável”.

“O District Dive não concorre com a boate mesmo porque funciona como um sport bar, onde são servidos vários drinks e tem música ao vivo. Não é um local estereotipado, pelo contrário. É bem funcional para um público que gosta de se sentir bem e ter atendimento de qualidade”, complementa o empresário. “O público LGBT é extremamente simpático, temos recebido muitos americanos em nossas casas, que é a maioria, além de latinos e brasileiros. O District Dive é um espaço seguro, onde todas as pessoas são bem-vindas, independente da sua orientação sexual”, comenta Christiano.

Quanto aos horários de funcionamento do District Dive, disse o empresário que o sport bar funciona nos sete dias da semana, das 13 h à meia-noite – de segunda a quinta –, e, sextas, sábados e domingos, das 13 h às duas horas da manhã. No local, o cliente terá variados drinks, boa música ao vivo e descontração.