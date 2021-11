Jantar para famílias carentes no “Dia de Ação de Graças” movimenta cerca de 500 voluntários

Mais de 500 voluntários em Orlando vão trabalhar no jantar anual de “Ação de Graças” do “Exército da Salvação”, servindo refeições para viagem às famílias carentes. Por recomendações do “Centro de Controle e Prevenção de Doenças”, em vez do jantar presencial, os familiares, e pessoas necessitadas, poderão levar a comida para casa

Da Redação

Tudo pronto para o jantar anual de “Ação de Graças” do “Exército da Salvação” em Orlando, que este ano irá beneficiar famílias carentes, após18 meses lutando contra uma pandemia em todo país. E conforme recomendações do “Centro de Controle e Prevenção de Doenças”, em vez do jantar tradicional – presencial –, o Exército de Salvação servirá refeições para viagem para pessoas necessitadas no jantar de “Ação de Graças”. Portanto, as famílias poderão passar no local e levar o jantar para casa.

Eric e Diane Holm, filantropos de Orlando, que tornaram este evento possível por 27 anos, disseram que: “Depois de mais de 18 meses lutando contra uma pandemia, queremos levar esperança para aqueles que perderam a esperança e fazer com que as pessoas que sofrem, saibam que alguém se importa. Honramos as famílias carentes em data tão significativa no país. Queremos que todos tenha um ‘Dia de Ação de Graças’ muito especial, ao lado dos seus familiares.”

Mais de 500 voluntários ajudarão a preparar e distribuir perus, caixas de comida e refeições com segurança. As equipes já estão se preparando para estar aposta na quinta-feira, 25, “Dia de Ação de Graças” para atender a demanda de famílias carentes.

Serviço

Para obter mais informações sobre as oportunidades de voluntariado disponíveis ou para fazer uma doação em dinheiro, visite o site www.SalvationArmyOrlando.org ou ligue para 407-423-8581.