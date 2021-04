Fotos na Disney poderão ser feitas sem a máscara, ao ar livre, respeitando normas se segurança

A medida estará em vigor a partir desta quinta-feira – dia 8 de abril –, mas os convidados serão monitorados, e devem permanecer imóveis e manter o distanciamento físico adequado durante a foto. Nada de exageros!

Com as restrições quanto ao uso de máscara, distanciamento social – entre outras medidas de segurança contra a Covid-19 –, a Disney World informa que irá permitir que os visitantes removam a máscara durante o passeio nos parques, em situações que inclui, por exemplo, fotos ao ar livre.

Para os visitantes, uma boa notícia, afinal, todos, indistintamente, querem mostrar o rosto, registrar o sorriso em fotos, o que não era permitido, exceto quando o convidado estivesse se alimentando, bebendo ou nadando. Agora, as fotos que marcam a passagem pela Disney poderão ser feitas sem a máscara – desde que o local seja adequado às normas estabelecidas pela direção do parque.

Importante ressaltar que o relaxamento na política do uso de máscara, segundo a Disney, vale apenas para fotos, mantendo as regras rígidas sobre os tipos de máscaras que os visitantes podem usar.

Condições de uso

Todas as coberturas faciais – sejam descartáveis ou reutilizáveis – devem obedecer aos seguintes padrões de uso: Ser feita com pelo menos duas camadas de material respirável; Cobrir totalmente o nariz e a boca e prender sob o queixo; Encaixar confortavelmente na lateral do rosto; Ser presa com laços ou presilhas de ouvido e permitir que o convidado permaneça com as mãos livres

Segundo o comunicado: “No momento, com base na orientação das autoridades de saúde, polainas de pescoço, bandanas triangulares de queixo aberto e coberturas faciais contendo válvulas, material de malha ou orifícios de qualquer tipo não são coberturas faciais aceitáveis.”

Outro detalhe: as máscaras devem ser usadas pelos visitantes maiores de dois anos – mesmo que vacinados –, e os convidados ainda devem se submeter a uma triagem de temperatura antes de entrar na propriedade Disney.

Normas do “Universal Orlando Resort”

Quanto às normas do uso de máscara adotadas pelo “Universal Orlando Resort”, os visitantes devem sempre usar uma cobertura facial o tempo todo, cobrindo o nariz e a boca, exceto quando estiverem comendo, bebendo ou em alguma atração aquática.

E só será permitido retirar a máscara em atrações ligadas à água, a exemplo do “Islands of Adventure”, do “Jurassic Park River Adventure”, “Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls” e “Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges.” E como o Universal Studios Florida não possui atrações aquáticas, os visitantes devem usar máscara em todos os passeios.