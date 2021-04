Os funcionários que estiverem vacinados vão receber bônus, informa porta-voz da “Disney”

Segundo a porta-voz da “Disney World”, Erica Ettori, os funcionários que estiverem vacinados até 30 de setembro vão receber bônus. A empresa tem cerca de oito mil empregados operando nas atrações dos parques, postos de alimentação e serviços de limpeza

Da Redação

Como forma de incentivo a funcionários que se apresentarem vacinados contra a Covid-19, a direção da “Disney World”, em Orlando, em parceria com a “Publix” – entre outras empresas –, está proporcionando bônus em dinheiro a todos. A expectativa, segundo executivos da empresa, é que as equipes possam cumprir com o acordo, ou seja, que estejam imunizadas, atingindo a meta estabelecida.

Importante lembrar que a “Disney” tem cerca de oito mil funcionários na ativa, que comandam os brinquedos dos parques, também atuando em postos de alimentação e nos serviços de limpeza. Portanto, os empregados que optarem pela vacina em dose única, da “Johnson & Johnson”, ou pelas vacinas de duas doses “Moderna” ou “Pfizer”, serão recompensados.

E de acordo com as normas da empresa, adianta a porta-voz da “Disney World”, Erica Ettori, os funcionários que estiverem vacinados até 30 de setembro vão receber um pagamento único, equivalente a quatro horas de pagamento.

A mudança divulgada no final de março pelo “Sindicato Unite Here Local 362”, que representa os membros da “Disney”, ocorre no momento em que os EUA realizam pelo menos uma dose para mais da metade de seus adultos com 16 anos ou mais. Mas esse ritmo caiu 20%, para 2,6 milhões de injeções por dia nas últimas duas semanas em 26 de abril, de acordo com uma pesquisa do New York Times.

Na Flórida, cerca de seis milhões de pessoas são consideradas totalmente vacinadas em 29 de abril, de acordo com o Departamento de Saúde da Flórida.

Incentivo de outras empresas

Já a “Publix”, com sede em Lakeland, anunciou incentivos financeiros para que seus funcionários de supermercados recebessem a vacina. Os empregados de meio período e período integral recebem um vale-presente “Publix” de US $ 125. A empresa tem cerca de 225.000 funcionários em supermercados na Flórida, bem como na Geórgia, Alabama, Tennessee, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia.

Também integram essa rede de incentivos a funcionários vacinados, com bônus no pagamento, “Target”, “Dollar General”, “Bento Asian Kitchen + Sushi”, “Darden Restaurants”,” Aldi”, “Amtrak”, “Instacart”, “Kroger”, “McDonald’s” e “Trader Joe’s”.