Disney define abertura da montanha-russa ‘Guardiões da Galáxia’

A nova montanha-russa “Guardiões da Galáxia” promete adrenalina aos visitantes

O “Walt Disney World” anunciou o dia 27 de maio como a data de abertura da tão esperada montanha-russa “Guardiões da Galáxia: Retrocesso Cósmico”, no Epcot em Orlando. A atração gira 360 graus para dar uma nova visão de toda a ação que está acontecendo

Da Redação

Prepare a emoção para a chegada dos incríveis Guardiões da Galáxia, na abertura da nova montanha-russa dos “Guardiões da Galáxia” do “Epcot Disney”, no próximo dia 27 de maio. O vídeo postado no Blog Disney Park, “Retrocesso Cósmico”, mostra a magia da nova atração, que promete adrenalina aos visitantes.

“Guardiões da Galáxia: Retrocesso Cósmico” é o primeiro passeio da “Marvel” a ser apresentado em um parque temático da Disney na Flórida. É também a mais recente atração a estrear como parte do projeto de renovação de vários anos do Epcot.

Segundo informa o site da Disney, a montanha-russa gira 360 graus para dar uma nova visão de toda a ação que está acontecendo. A nova atração – uma das montanhas-russas totalmente fechadas mais longas do mundo –, está localizada em um dos maiores edifícios de shows já construídos para um parque temático da Disney.

O passeio emocionante também é a primeira montanha-russa da Disney com lançamento reverso. Ele estará localizado no recém-nomeado bairro “World Discovery” do parque temático.

A aventura conta que o posto avançado “Xandariano” na Terra está desaparecendo e em 27 de maio, caberá aos Guardiões da Galáxia e aos convidados do Epcot da Disney salvá-lo.

A montanha-russa conta com os pods “Starjumper” para transportar os visitantes em uma missão selvagem pela galáxia para ajudar os guardiões a descobrir o que está causando o “retrocesso cósmico” do posto avançado da Terra de Xandar e corrigir o problema antes que seja tarde demais.