Comunicado da “Disney” exige de funcionários vacina contra Covid e o uso da máscara

Em comunicado, a direção da “Walt Disney Company” foi contundente ao exigir que todos os funcionários sejam vacinados contra a Covid-19, também determinando o uso de máscara aos visitantes. “… a segurança e o bem-estar de nossos funcionários durante a pandemia foram e continuam sendo uma das principais prioridades”

Da Redação

“Na ‘Walt Disney Company’, a segurança e o bem-estar de nossos funcionários durante a pandemia foram e continuam sendo uma das principais prioridades”, disse a empresa em um comunicado. “Para esse fim, e com base nas recomendações mais recentes de cientistas, funcionários de saúde e nossos próprios profissionais médicos de que a vacina Covid-19 oferece a melhor proteção contra infecções graves, exigimos que todos os funcionários assalariados e não sindicalizados nos Estados Unidos trabalhando em qualquer um de nossos locais ser totalmente vacinado. ”

Novas regras da “Disney” – Portanto, a partir deste comunicado os visitantes devem usar máscaras em ambientes fechados e no transporte a partir deste fim de semana, independentemente do estado de vacinação.

Os funcionários da “Disney” têm 60 dias para concluir seus protocolos e qualquer funcionário que ainda trabalhe em casa precisará fornecer verificação de vacinação antes de seu retorno, disse a mensagem da empresa.

Os funcionários da “Disney” no exterior não estão incluídos na política, e a empresa ainda está negociando com seus sindicatos, disse uma porta-voz.

“Todos os novos contratados deverão ser totalmente vacinados antes de começar a trabalhar”, disse o anúncio da “Disney”. “As vacinas são a melhor ferramenta que todos nós temos para ajudar a controlar esta pandemia global e proteger nossos funcionários.”

No início desta semana, o “Walt Disney World” anunciou que, a partir deste fim de semana, todos os seus visitantes serão obrigados a usar uma máscara facial quando estiver dentro dos parques, incluindo nas filas para passeios e no transporte do parque. É uma reversão em relação ao mês passado, quando os parques abandonaram essa exigência para hóspedes vacinados.

A mudança na política vem na esteira das novas diretrizes federais de saúde dos “Centros de Controle e Prevenção de Doenças”, de que mesmo os americanos vacinados devem retormar o uso de máscara em ambientes fechados se estiverem em áreas com alta ou substancial transmissibilidade do vírus Covid-19.

Por outro lado, Netflix, Google e Facebook também anunciaram esta semana que os funcionários que trabalham em seus escritórios precisarão da vacina contra o coronavírus.