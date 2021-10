Show de luzes, novas atrações e muita diversão marcam os 50 anos da “Disney”

O mundo imaginário de Walt Disney ganhou vida e é o maior complexo de entretenimento da Central Flórida, mobilizando visitantes de várias partes do planeta. E para celebrar o seu 50º aniversário, a Disney programou a sua “Comemoração Mais Mágica do Mundo”, com 18 meses de duração – até abril de 2023. Confira as atrações!

A “Walt Disney World” está comemorando seu 50º aniversário com magia, encantos e atrações que mobilizam visitantes de várias partes do mundo em seus parques temáticos, com brinquedos de tirar o fôlego, além de resorts, restaurantes e muita animação. O império construído por Walt Disney conquistou crianças em todo o planeta, e tudo começou em 1 ° de outubro de 1971, e a partir dessa data, iniciou-se uma escalada no âmbito do Turismo.

Castelo da Cinderela com decoração especial – Grupos de viagens, companhias aéreas, enfim, pessoas de vários cantos queriam ver de perto Mickey Mouse, Pato Donald, Pateta e tantos outros personagens que saíram dos quadrinhos para caminhar pelas ruas do “Magic Kingdom Park.”

E para celebrar meio século de entretenimento, o “Walt Disney World Resort”, como é chamado agora, lançou sua “The World’s Most Magical Celebration” (A Comemoração Mais Mágica do Mundo), de 18 meses de duração, na sexta-feira, 1º de outubro – que irá até abril de 2023 –, em grande estilo.

Evidente que o “Disney Enchantment”, espetáculo criado para essa celebração desse marco histórico, com estreia oficial na sexta (dia 1º), destacando-se a tradicional queima de fogos, foi incrementado com luzes, músicas e projeções imersivas no castelo e na Main Street. Toda estratégia foi arquitetada para impulsionar emoções e conduzir os visitantes a uma viagem de sonhos, e isso a Disney consegue proporcionar.

E a lista de atrações inclui eventos icônicos do parque realizados a cada temporada, novos shows de fogos de artifício e experiências inesquecíveis para os príncipes e princesas da Disney.

Outro detalhe que marca a celebração 50º aniversário está visível nas laterais do Castelo da Cinderela, com o novo tom de rosa e o azul das torres – mudança permanente, mesmo depois do aniversário. Todos os ícones dos parques, inclusive o castelo, receberão iluminação especial nas cores da celebração que a Disney chama de “EARidescent”, refletindo as cores do arco íris.

Importante lembrar que durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, o complexo de parques de diversão localizados na Flórida exige o uso de máscara em ambientes fechados.

Atrações da Festa de 50 anos

“Remy´s Ratatouille Adventure” – inspirado no filme “Ratatouille”, a instalação foi inaugurada nesta sexta na expansão do Pavilhão da França no “Epcot”, um dos parques da Disney.

“Harmonious” – no “Epcot”, o show noturno apresenta interpretações de músicas clássicas da Disney em mais de dez idiomas. São 240 artistas de todo o mundo no espetáculo. A Disney promete “uma nova magia técnica que incorpora pirotecnia, fontes em movimento coreografadas, iluminação, painéis de LED gigantes e multimídia”.

“Disney Enchantment” – espetáculo noturno do Magic Kindom com a trilha sonora da música “You Are the Magic”, de Philip Lawrende, vencedor do Grammy.

“Dinsey Kite Tails” – artistas empinam pipas de todas as formas enquanto pipas 3D surgem na água com até 9 metros de comprimento. O show é feito no parque Animal Kingdom.

“Decoração especial” – os personagens Mickey, Pato Donaldo, Pateta e outros estarão com novos trajes brilhantes, exclusivos à comemoração dos 50 anos.

