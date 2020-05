Diretrizes da “MCA Transportation” com retomada do turismo em Orlando

Mucio de Paula – CEO da “MCA Transportation” – aposta no turismo familiar

O CEO da “MCA Transportation” , Mucio de Paula, fala do coronavírus que comprometeu o setor de transportes, mas aposta na retomada do turismo em Orlando, com o respaldo das grandes empresas de entretenimento – “Disney” e “Universal”. Os veículos da frota, diz o empresário, seguem os padrões de segurança do isolamento social.

Da Redação

Com a reabertura gradativa do comércio em Orlando e a volta do turismo na cidade – sem data oficializada –, as empresas que atuam no setor já se preparam para a retomada das atividades, caso da “MCA Transportation”, em Orlando, que dispõe de 90 veículos em sua frota – ônibus para 56 passageiros, vans e carro Sedan para executivos –, garantindo segurança e lazer. O CEO da empresa, Mucio de Paula Jr., disse que o surto do coronavírus que atingiu os EUA comprometeu o transporte na cidade, com a interrupção do fluxo de visitantes, além do fechamento de escolas e o cancelamento de eventos de negócios. “Não consigo ver uma solução imediata para os grandes eventos e convenções que agora estão suspensos, mas o turismo em família, acredito, poderá ocorrer de forma mais rápida com a visitação de casais, de famílias e de grupos menores de pessoas. É o indício de um recomeço, mas de forma lenta, que irá alavancar o setor”, comenta o empresário.

“Lembrando que os gastos com a manutenção de veículos é grande. É necessário esteriliza-los frequentemente, além da limpeza diária, obedecendo aos padrões de segurança com o isolamento social. Mas quem vai pagar a conta? A complexidade operacional é dispendiosa, necessita de profissionais para a execução e isso tem um custo. E com a paralisação dos serviços de transportes com o avanço da pandemia, que vem sendo controlada, fica complicado”, explica Mucio.

Ônibus com 56 leitos – “O turismo de negócios é de extrema importância para Orlando, caso das grandes convenções que reúnem de três a seis mil pessoas, algo inviável no momento devido ao isolamento social. Eventos desse porte, evidente, estão proibidos e isso é um agravante para o setor de transporte turístico e transporte executivo. E enquanto não descobrirem uma vacina para combater o coronavírus o cenário será preocupante. O que vai ocorrer até o mês de julho ainda é incerto”, enfatiza Mucio.

Em contrapartida, o empresário demonstra otimismo e aposta no turismo familiar, com retorno mais rápido, pois vão surgir promoções por parte das companhias aéreas e hotéis, incentivando a volta às viagens a Orlando. “As pessoas descobriram os benefícios e prazer de uma viagem e não vão abrir mão disso. Será a retomada do Brasil no mundo, com famílias e grupos de amigos viajando, voltando a frequentar Orlando”, comemora.

Incentivo de grandes empresas

Mucio lembra que a retomada do turismo em Orlando conta com o apoio e respaldo de grandes empresas de entretenimento, caso da “Disney” e da “Universal”. “Temos também grandes redes hoteleiras que fazem a sua parte, lembrando que Orlando é a cidade com o maior número de leitos no mundo, e isso faz toda a diferença. Mostra o grande potencial de Orlando no turismo, superando Las Vegas e Miami. Todas essas grandes empresas vão trabalhar pesado para alavancar o turismo”, relata.

Procedimentos de segurança

Quanto aos procedimentos de segurança da “MCA Transportation” com o isolamento social o empresário foi categórico: “Seguindo as determinações dos órgãos de saúde e do Departamento de Transportes americano, os nossos motoristas usarão máscaras e luvas, mantendo nos ônibus e vans o distanciamento entre passageiros. E cada parada que o ônibus fizer e mesmo no fim de cada viagem, o veículo será esterilizado. Um processo diário, ininterrupto para a segurança de todos”, determina.

Mudanças de comportamento

No âmbito empresarial, quando perguntado, disse Mucio de Paula Jr, que houve mudança comportamental considerável, inclusive, nas reuniões entre empresários. “As reuniões agora passam a ser online. Estamos todos explorando coisas novas, experimentando alternativas, o que vem dando muito certo porque o processo ficou mais ágil em relação aos negócios. É importante acompanhar essas mudanças e fazer o melhor. A ‘MCA Transportation’ tem feito isso e estamos preparados para a retomada do turismo, da volta às aulas e dos eventos coorporativos, oferecendo um serviço de total segurança e tranquilidade aos nossos clientes”, finaliza o empresário

Serviço

MCA Transportation Inc

Localizado – Alliance International Business Center

Endereço – 7041 Grand National Dr #234, Orlando, FL 32819

Fone – 407-352-9464