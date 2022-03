Diretor brasileiro concorre ao Oscar de documentário em curta-metragem

Pedro Kos será o único representante do Brasil na disputa do Oscar neste domingo em Los Angeles

A produção do documentário “Onde eu Moro” concorre ao Oscar de documentário em curta-metragem, dirigido pelo brasileiro Pedro Kos em parceria com o diretor americano Jon Shenk . A realidade dos sem-teto esta na cerimônia de entrega neste domingo em Los Angeles

Da Redação

O Brasil terá um único indicado ao Oscar 2022, o diretor Pedro Kos, que concorre pela codireção do documentário em curta-metragem, “Onde eu Moro” ( Lead Me Home), que aborda sobre americanos morando nas ruas da Califórnia. A cerimônia de entrega acontecerá neste domingo, direto do Teatro Dolby em Los Angeles, reunindo estrelas do cinema que disputam à cobiçada estatueta.

A produção do documentário “Onde eu Moro” – disponível na Netflix –, foi filmada nas cidades de Los Angeles, São Francisco e Seattle. O norte-americano Jon Shenk assinou a direção do filme ao lado do brasileiro, Pedro Kos.

“No início pensamos, ‘quem vai querer comprar um filme sobre sem-teto?’ A gente fez porque queria, foi um dos maiores riscos da minha carreira. Arrisquei muito e não estávamos ganhando nada. Só fiz porque me apaixonei pelas pessoas e pelo assunto”, relata Kos.

O diretor Pedro Kos conta que estava dormindo quando saiu a lista dos indicados ao Oscar. Logo, a caixa postal de seu celular começou a receber uma quantidade considerável de mensagens e ligações.

Entre os filmes indicados ao Oscar estão “Belfast”, “Ataque dos Cães”, “Drive My Car”, “Licorice Pizza”, “Amor, Sublime Amor” e “Duna.” Lembrando que os filmes como “Ataque dos Cães” e “No Ritmo do Coração” são os mais cotados ao Oscar, segundo críticos de cinema.