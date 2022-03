Dicas para aumentar o seu crédito antes de comprar uma casa.

Diferente do que estamos acostumados no Brasil, na América é importante se comprar algumas coisas a prestação para se construir um histórico de crédito. Mas isto não significa que devemos sair abrindo muitas contas e obtendo muitos cartões de crédito, gastando descontroladamente devendo mais do que ganhamos.

Tudo deve ser feito de uma forma estratégica para alcançar o objetivo de se obter um bom crédito. Quarenta e cinco milhões de adultos têm uma pequena pontuação de crédito, e às vezes nem possuem crédito algum. Para muitos isto ocorre devido a não comprarem coisas utilizando o seu crédito. Para assegurar um empréstimo de imóvel é preciso se criar um rastro de papel. Não tendo um histórico de crédito, geralmente chamado de “crédito invisível” pode dificultar as coisas na hora de comprar uma casa ou carro, financiar uma educação, e assegurar produtos bancários e outros tipos de serviços.



Hoje em dia, mais de 45 milhões de adultos na América não têm uma pontuação de crédito; de acordo com o Freddie Mac.

Se este é seu caso, não precisa entrar em pânico. Freddie Mac está oferecendo três estratégias para te ajudar a sair da condição invisível; e te ajudar a começar a construir o seu histórico de crédito.



1) Reportar Pagamentos de Aluguel



O maior pagamento mensal de milhões de Americanos é o aluguel. Mas menos de 10% dos inquilinos têm o seu pagamento, pago em dia, refletido no seu histórico de crédito; isto os coloca em grande desvantagem quando comparados aos donos de imóveis.

Quando se paga o seu aluguel em dia, isto pode ser utilizado para construir o seu crédito com os três maiores credit bureaus. Se você estiver pagando o seu aluguel em dia pergunte se o proprietário do imóvel está reportando esta informação aos credit bureaus. Se a resposta for negativa, pergunte se podem começar a reportar.

Você mesmo pode reportar os seus pagamentos usando um serviço que reporta aluguel; muitas dessas companhias cobram uma taxa, por isso é melhor que o proprietário do imóvel faça isto para você.



Infelizmente, a maneira mais comum de aluguéis reportados aos credit bureaus são aqueles casos

quando um pagamento não é efetuado e já foi direcionado para uma agência que tenta coletar o pagamento atrasado. Uma nova iniciativa do Freddie Mac é incentivar que os proprietários de imóveis reportem o pagamento dos inquilinos que pagam corretamente. Freddie Mac está oferecendo descontos nos gastos com as compras de imóveis para àqueles compradores de imóveis de múltiplas famílias que concordarem em reportar os pagamentos dos inquilinos usando ESUSU, que é uma plataforma tecnológica que reportará os pagamentos dos inquilinos para os credit bureaus (casas de múltiplas famílias são mais comuns em outras partes dos Estados Unidos).

Este programa automaticamente elimina inquilinos que não efetuam o pagamento dentro de um mês; e também autoriza os inquilinos a monitorarem a sua informação de pagamento e verificarem a pontuação de seu

crédito usando o website e aplicativo da empresa. A plataforma ESUSU assegura o seguimento das normas da indústria, eliminando burocracias administrativas, que representam o maior empecilho para os proprietários

reportarem o pagamento de aluguel de seus inquilinos.



Fazendo com que o aluguel conte, ajudará a resolver os problemas que inquilinos encontram ao tentar construir o seu crédito, diz Laura Garren, Vice Presidente da parte de residências de múltiplas famílias do Freddie Mac. O objetivo desta medida é ajudar os inquilinos que efetuam os seus pagamentos em dia.

2) Considerem Cartões de Crédito Assegurado

Um cartão de crédito assegurado, e designado para pessoas com crédito limitado ou mal crédito; estes

requerem que você pague um depósito de segurança. O banco te dá uma linha de crédito no valor de seu depósito; o seu depósito fica com o banco como garantia por todo tempo que você tem o cartão. Por este motivo, cartões de crédito assegurados não cobram taxas altas como os cartões de crédito não assegurados.

Muitos cartões assegurados incluem um formato de graduação, permitindo que você saia do cartão de crédito assegurado para o cartão de crédito tradicional; depois que você estabelece um padrão de bom pagamento. Alguns destes cartões revisam a sua conta automaticamente para te fazer um upgrade, mas em alguns casos você

terá que pedir por esta transição. Quando isto ocorre o seu depósito é devolvido para você e sua conta é fechada sem afetar o seu crédito negativamente.



3) Considere Cartões de Crédito de Lojas

Muitas lojas e até postos de gasolina te oferecem cartões de crédito que normalmente são mais fáceis de se qualificar, porque normalmente possuem limites de crédito menores.

Esta é uma boa opção se você tem um crédito invisível. Mas normalmente eles possuem juros altos. Comprando com estes cartões periodicamente e os pagando total imediatamente, você poderá construir um histórico de crédito e também se acostumar a lidar com cartões de crédito. Para informações adicionais procure Credit Smart.

Fonte: Conley Publishing Group Ltd