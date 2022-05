Os personagens que conquistaram fãs em todo o mundo serão homenageados nesta quarta-feira em grande estilo

O dia 4 de maio foi oficializado como “Dia Mundial de Star Wars”, um dos maiores fenômenos da cultura pop mundial, com fãs fervorosos por todos os lugares do planeta Terra. É a maior celebração que um filme já recebeu

Da Redação

Hoje, 4 de maio, é comemorado o “Dia Mundial de Star Wars”, um dos maiores fenômenos da cultura pop mundial, com fãs fervorosos por todos os lugares do planeta Terra. “Star Wars” teve uma ascensão meteórica à fama e mudou todo o cenário do cinema, deixando os estúdios completamente perplexos com seu sucesso. O mundo foi apresentado à saga da família Skywalker e personagens como Han Solo, Yoda, Chewbacca e talvez o vilão mais sombrio de todos os tempos – Darth Vader.

Tanto amor voltado a uma franquia, aos lendários personagens, faz com que qualquer motivo seja válido para comemorar a existência de todo o universo ficcional. Assim, foi criado o “Dia de Star Wars“ em 4 de maio, uma data para celebrar e reunir os fãs da saga em todo o mundo. Sem dúvida a maior celebração que um filme já recebeu.

O lançamento de “Star Wars” em 1977 mudou Hollywood para sempre. Arrecadando mais de US$ 100 milhões, a primeira parte da saga ganhou seis Oscars e um Prêmio Especial por realizações inovadoras em efeitos especiais. Para a época, e considerando o orçamento limitado, o diretor George Lucas conseguiu um feito admirável ao criar efeitos avançados e filmar sequências espaciais impressionantes usando apenas figuras e configurações em pequena escala.

O sucesso do primeiro filme foi seguido por duas sequências, “Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca”, em 1980 e “Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi”, em 1983. A franquia se ramificou em diferentes também linhas comerciais.

A “Walt Disney Studios” adquiriu a franquia em 2012 e começou a produzir uma terceira trilogia, as ‘trilogias de sequência’. O sétimo filme, “Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força”, foi lançado em 2015. O universo foi expandido ainda mais com novos personagens, mantendo-se fiel à verdadeira essência de “Star Wars”. “Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi” foi lançado em 2017, seguido por “Star Wars: A Ascensão Skywalker” em 2019.

A comercialização da franquia tornou-se mais extensa, com uma série de livros, séries de TV animadas, figuras de ação, videogames e linhas de roupas criadas para a nova geração de amantes de “Guerra nas Estrelas”.