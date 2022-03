Destaque ao trabalho da Dra. Anna Alves-Lázaro, CEO e Fundadora da “Hope & Justice Foundation”

Dra. Anna Alves-Lázaro, CEO e Fundadora da “Hope & Justice Foundation” é ativista dos Direitos Humanos, realizando importante trabalho em defesa de mulheres e crianças vítimas de abusos. No “Dia Internacional da Mulher” destaque à sua trajetória humanitária na Flórida

Da Redação

A mulher tem papel fundamental na história da humanidade, seja na criação ou na esfera política, empresarial e em causas sociais. Galgou passos importantes e conquistou o seu espaço em diversas civilizações e em situações essenciais que definiram – definem –, os destinos das sociedades. Sim, elas decidem tudo, até mesmo o que comprar e como administrar as questões do lar – tarefas mais simples –, mas que mantém o equilíbrio de uma família. Elas geram a vida, amamentam, educam e se tornam responsáveis pelas gerações que transformam a conduta dos seres humanos – as palavras de uma mãe podem alterar destinos, acredite!

No “Dia Internacional da Mulher”, celebrado em 8 de março, o encontro com uma brasileira especial, Dra. Anna Alves-Lázaro, CEO e Fundadora da “Hope & Justice Foundation” – Comunicadora Social, habilitada em Relações Públicas, Ativista dos Direitos Humanos e pesquisadora sobre História da Escravidão Moderna.

Em suas palestras nas universidades, nos eventos em defesa de mulheres e de crianças vítimas de abusos, o alerta incisivo sobre o tráfico internacional de pessoas, que coloca em risco a segurança da mulher e da criança nos EUA.

Quanto ao “Dia Internacional da Mulher”, quando perguntada, Dra. Anna foi categórica: “É um dia importante para reflexões sobre o papel da mulher na Humanidade. A mulher nasce com o poder de gerar, influenciar e transformar vidas. O papel masculino é fundamental, mas a mulher é a célula Mater, geradora que amamenta e sustenta a liga da família, que é a célula Mater da sociedade. Somente a mulher é capaz de produzir através do próprio corpo o primeiro alimento do ser humano. As futuras gerações são fundamentalmente educadas e influenciadas pelas mulheres, ainda que existam exceções. Imaginem a força e grandeza desse poder que têm as mulheres”, ressalta.

“Sou mãe e avó – tem quatro filhos e dois netos –, e o papel da mulher na família é de fundamental importância. Não me refiro e nem acredito em bandeiras feministas que insistem em sempre manter a mulher em um lugar de vítima e inferioridade para ‘justificar’ certas ideologias e movimentos políticos. A mulher já em sua essência é poderosa, é forte, é guerreira, é geradora e transformadora de vidas, só precisa se reconhecer nesse lugar e seguir com seus objetivos.”

“O dia 8 de Março é uma data especial para essa importante reflexão e celebração da mulher mãe, esposa e profissional. Basta um olhar atento para a história que encontraremos grandes e famosas mulheres conduzindo o destino de nações, exércitos, impérios e empresas. O mundo, sem dúvida, é da mulher que reconhece a sua grandeza, a sua essência geradora e transformadora e que se permite ser protagonista da sua própria vida e da sua história, respeitando e acolhendo o papel do homem que também é fruto do seu ventre e recebeu sua influência, destacando o viés histórico do tema.”

“O meu desejo às mulheres é que se apropriem da maravilha de ser mulher, respeitando o oposto, o masculino. A mulher deve buscar o autoconhecimento, se acolher, se reconhecer e se respeitar. É essencial entender sua missão como mulher, sua história de onde veio, de onde é e o que pode conquistar”.

“Sou fruto de uma família de mulheres fortes e lindas, descendentes de judeus portugueses e holandeses, de índios e negros. Elas nunca permitiram que pessoas as diminuíssem ou as desqualificassem por causa de suas origens e muito menos por serem mulheres. Minhas bisavós, avós, mãe , tias, primas sempre foram motivo de orgulho e inspiração para mim e em nome delas eu parabenizo todas as mulheres que reconhecem a sua maravilhosa essência e por isso reconhecem também a importância do papel do homem na sociedade.”

“A mulher, por exemplo, exerceu o seu direito ao voto com apoio dos homens, que também ajudaram na causa – em 1932 que as mulheres obtiveram o direito de votar.

Educação dos filhos

“Na educação dos filhos, o papel da mulher é fator imprescindível. O meu filho, por exemplo, é um homem que tem muito respeito pelas mulheres. Ele ama, respeita e protege as suas três irmãs como um verdadeiro homem deve fazer. Eu o ensinei a respeitar as mulheres, a tratá-las com dignidade, e isso ele levou como aprendizado para a sua vida. Tenho muito orgulho disso”, fala com carinho.

Sobre o seu trabalho à frente da “Hope & Justice Foundation”, Dra. Anna Alves-Lázaro disse que, “é preciso ter garra e coragem para cumprir o propósito de liderar, e essa tem sido a minha trajetória no comando da Fundação. E como mulher que sofreu muita violência doméstica e abusos, não me coloco em posição de vítima e sim de sobrevivente. Na causa que se refere aos direitos da mulher, que sofre com a violência doméstica e abuso, é importante ajudar as mulheres a saírem da posição de vítimas e se tornarem sobreviventes, resgatando a dignidade e colocando-as no controle de suas próprias vidas.”

“É fundamental ter determinação para lidar com os fatos. Ressaltando que, não é o que fazem com a mulher, mas sim como ela lida com o que fazem com ela, que irá mudar o rumo do destino dela,” complementa.

Será homenageada

No dia 8 de março, a Dra. Anna Alves-Lázaro, CEO da “Hope & Justice Foundation”, será homenageada pelo “Grupo Mídia América, pelo “Dia Internacional da Mulher.” O evento acontecerá em Orlando, reunindo as mulheres que se destacaram em suas áreas de atuação. Será a primeira cerimônia às mulheres de liderança e coragem – “International Women of leadership and Courage, IWOLC.”