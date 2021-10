As irmãs Gabriella e Larissa enviam desenhos com mensagens de fé aos seus vizinhos

Através de desenhos e mensagens bíblicas, crianças no Sul da Flórida têm levado alegria e força a seus vizinhos, profissionais que trabalham no front da Covid-19 e policiais. Um gesto de amor que mobiliza jovens e crianças, Testemunhas de Jeová

Da Redação

O amor ao próximo é um princípio central do cristianismo para as Testemunhas de Jeová, e este ensinamento tem sido passado às crianças no Sul da Flórida, que tem retribuído com mensagens de amor e agradecimento, enviadas aos vizinhos, enfermeiros, policiais – pessoas que trabalham no front da pandemia nos EUA. São desenhos com frases bíblicas que chegam a essas pessoas, nutrindo-as de alegria e força.

É a força motriz por trás do ministério público da organização, bem como sua decisão em março de 2020 de suspender a pregação pessoal com a pandemia. Desde então, jovens e idosos passaram a compartilhar mensagens bíblicas positivas com seus vizinhos por meio de cartas e telefonemas.

Os desenhos com mensagens de fé e esperança, enviado aos vizinhos, pessoas da Comunidade, em um ato de amor e solidariedade em tempos tão sombrios. Esse é o caso das irmãs Gabriella e Larissa, que enviam aos seus vizinhos e conhecidos notas e desenhos coloridos com alguns de seus textos bíblicos favoritos. Seus esforços tocaram corações.

“Muito obrigada”, escreveu uma vizinha das garotas. “Fiquei muito feliz com o amor que vocês me dedicaram. Vocês alegraram o meu dia, e os seus desenhos estão no meu escritório!”

A família de Gabriella e Larissa é uma das muitas famílias de Testemunhas de Jeová que usam os desafios da pandemia para ajudar a ensinar aos seus filhos lições práticas poderosas sobre compaixão e serviço comunitário.

Em 2013, as Testemunhas de Jeová lançaram uma série de vídeos destinada a ajudar os pais a cultivar qualidades como bondade e empatia nos filhos pequenos. As animadas aventuras de Pedro e Sofia, uma amável dupla de irmãos, ensinam desde a importância de dividir as coisas com outros até ter respeito por pessoas de todas as raças.

Jude Nordgren, de 9 anos, e sua irmã Rain, de 7, enviaram dezenas de cartões e desenhos feitos em casa para os bombeiros e delegacias de polícia, assistentes sociais e lares de idosos em torno de sua cidade natal de Waterford, Virgínia. Sua prima Kaylee, que tem síndrome de Down, participa pintando cenas coloridas que retratam os animais com os quais ela espera brincar no paraíso terrestre descrito nas Escrituras.

Em setembro, o Departamento de Polícia de Purcellville, Virgínia, postou na sua página do Facebook uma mensagem de agradecimento às crianças Nordgren por seus cartões e obras de arte: “Obrigado por pensar em nós e ajudar a iluminar nosso dia! #communitykindness #thankful #grateful.”

Carta às enfermeiras

Na esperança de iluminar o dia para as enfermeiras que trabalham longas horas para lutar contra a Covid-19, o aluno do jardim de infância Benjamin Milbradt escreveu uma carta a um centro médico em sua cidade natal, Salina, Kansas:

“Caras enfermeiras de Salina. Meu nome é Benjamin e tenho 5 anos. Quero agradecer vocês por cuidar das pessoas. Isso pode causar estresse. JW.org ajuda. Um dia ninguém ficará doente. Isaías 33:24. Atenciosamente, Benjamin.”

Em seguida, Benjamin recebeu uma carta de agradecimento da equipe do hospital, informando que sua nota foi enviada a todos os 2.000 funcionários do sistema hospitalar.

Ajudar os outros também está tendo um impacto positivo sobre os jovens artistas e escritores, contrabalançando o estresse e a ansiedade que muitos enfrentam à medida que a pandemia se arrasta.

“O distanciamento social tem sido difícil para as crianças”, disse Leslie-Anne Weaver, cuja família atende a mesma congregação que os Nordgrens, “mas eles sempre gostaram de artes e ofícios, então combinar isso com cuidar das pessoas foi ótimo para eles.”