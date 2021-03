Descubra efeitos e magia da tatuagem, na arte viva do mestre Diego Conci.

O tatuador Diego Conci conquistou o respeito da mídia criando tatuagens incríveis

Desde figuras mitológicas, símbolos e datas significativas, as mãos ágeis e precisas do tattoo artist, Diego Conci, dão formas a tatuagens incríveis. Consagrado pela mídia americana, o gaúcho de Porto Alegre é um sucesso na Flórida, comandando a “Conci Tattoo”, em Orlando, com Canal no Youtube e uma legião de admiradores

Da Redação

O tattoo artist, Diego Conci, ganhou notoriedade na mídia dos EUA pela criatividade e empenho de seu trabalho – na “Conci Tattoo”, em Orlando –, ele que também tatuou personalidades, deixando evidente que a tatuagem é mais que um desenho, uma arte viva – de origem milenar –, expressando um significado, sentimento, entre outros propósitos. E não há idade para se tatuar, deixando que o corpo revele o que existe de mais profundo em cada um de nós. Desde figuras mitológicas, símbolos e datas significativas, as mãos ágeis e precisas de Diego dão formas a tatuagens incríveis, deixando evidente a sua importância, quebrando tabus de que apenas pessoas reclusas tatuam o corpo.

Empenho e criação – “A tatuagem é uma obra de arte desde a Idade Média, e no antigo Egito as pessoas já se tatuavam. Hoje, pessoas de todas as idades me contatam para tatuar, e procuro atende-las realizando um bom trabalho, com arte, de acordo com as suas expectativas. Isso quebra o paradigma de que apenas presidiários e desocupados se tatuam. A tatuagem é feita pela classe média alta – pessoas de bom gosto que se expressam através do corpo”, ressalta.

E o trabalho feito em personalidades, caso da ex-jogadora de Vôlei da Seleção Brasileira, Ingrid Caravellas, campeã mundial das Olimpíadas de Seul, ganha visibilidade na mídia. Diego também tatuou o braço do lutador de MMA, Pedro Munhoz, que atualmente compete na categoria peso-galo do “Ultimate Fighting Championship” – ex-campeão peso-galo do “Resurrection Fighting Alliance”. “Fiz todo o braço do Munhoz (Pedro), e a tatuagem teve uma grande repercussão na mídia porque é expressiva. Ele é o terceiro no ranking de sua categoria, ressaltando o seu braço tatuado nas suas lutas pelo mundo”, lembra Conci.

Em contato com grandes Youtubers, também solicitado para entrevistas em renomadas revistas americanas de Tatuagem, Diego comanda um Canal no Youtuber, com dicas importantes sobre o tema, obtendo um número expressivo de visualizações. Natural de Porto Alegre (RS), também comanda a sua loja em Orlando – “Conci Tattoo” –, cumprindo uma agenda abarrotada de compromissos.

Conceito de tatuador – E desde 2017 residindo nos EUA, o tatuador lembra que quando criança gostava de desenhar nos cadernos escolares, demonstrando os primeiros indícios de uma carreira sólida. Recebia críticas, mas deu a volta por cima e mostrou a que veio. “Antes, o conceito de um tatuador era de vagabundice, e as pessoas não nos respeitavam. Sou muito bem pago pelo meu trabalho, tenho clientes maravilhosos e faço o que mais gosto que é tatuar pessoas com arte e beleza”, revela.

Indagado sobre as tatuagens mais solicitadas, Conci enfatizou que o antebraço está no ranking de preferência. “Mas muitos também procuram associar a tatuagem a um fato histórico de suas vidas. É comum, por exemplo, clientes pedirem para tatuar a data de nascimento do filho com a foto do filho. Recentemente, tatuei em uma senhora de 88 anos. Ela me pediu para tatuar o nome do seu esposo, que está vivo, em homenagem aos tantos anos de companheirismo”, fala com emoção.

“Sessenta por cento dos meus clientes chegam com uma ideia já definida do que querem tatuar. Então, crio a tatuagem a partir do que o meu cliente descreve. Geralmente, são relógios acompanhados de leão ou uma rosa. Também tenho as minhas criações e as disponibilizo, de acordo com desejo do cliente. Antes de tatuar, procuro conscientiza-lo sobre a importância de sua decisão, pois a tatuagem é uma marca que fica para sempre. Não pode haver dúvida. Óbvio que o processo a laser pode remover uma tatuagem, mas o processo é caríssimo, machuca muito a pele e resultado não fica cem por cento. Às vezes não vale a pena, dependendo do caso, gastar tanto dinheiro. A minha preocupação não é apenas ganhar o dinheiro, mas o bem-estar do meu cliente”, orienta.

Consultado sobre a média de tempo para se fazer uma tatuagem, Diego foi preciso na resposta: “A primeira tatuagem pode levar até quatorze horas, então é necessária paciência por parte do cliente para realizar todo o processo. O máximo que uma tatuagem pode durar é de até dezoito horas. Já fiz um trabalho assim, e foi muito empenho, nem tive tempo de ir ao banheiro”, conta.

“Acontece também daquelas tatuagens malfeitas e que a pessoa quer encobrir com outra tatuagem. Isso aconteceu com uma jovem que me procurou certa vez porque estava insatisfeita com a frase que tinha tatuada na virilha, que dizia: ‘Fechado, entre pelos fundos’. A tatuagem foi apagada e encoberta com uma tatuagem mais adequada”, sorri.

Segundo Conci, os clientes mais exóticos pedem para tatuar a virilha com o desenho de uma pimenta ou com o nome do esposo, namorado ou noivo, para surpreender o parceiro ou a parceira. “É algo mais íntimo, mas as pessoas fazem questão, e, claro, é uma decisão muito pessoal que deve ser respeitada”, complementa.

Tatuagem em tempos de pandemia

Hoje, voltado para o seu Canal no Youtube, e atendendo apenas com hora marcada, obedecendo aos procedimentos de proteção contra a Covid-19 – higienização, máscaras, entre outros processos essenciais –, explica Diego que os atendimentos são bem restritos. “Atendo apenas clientes com indicação, e que apresentem o teste negativo da Covid. É uma forma de controlar melhor o meu trabalho, de ter proteção e dar proteção ao cliente”, finaliza.

História

No antigo Egito, a tatuagem era feita com tinta à base de vegetais, sendo aplicada debaixo da derme, através de uma haste de osso. Essas tatuagens sempre tinha um cunho religioso de grande importância, tal como no Egito, algumas civilizações Maias e Astecas tatuavam o corpo como uma expressão religiosa. Múmias encontradas por historiadores tinham tatuagem no corpo.

Serviço

“Conci Tattoo”, em Orlando

Contato pelo e-mail – contact@diegoconci.com

Instagram – @diegoconci