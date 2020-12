Fernanda Pontes, atriz e apresentadora, realiza notável trabalho de ajuda à 11 mil famílias

Fernanda Pontes está de volta na reprise novela “Flor do Caribe”, campeã de audiência da Globo. A atriz e apresentadora relata os desafios à frente da “IF YOU Foundation”, que realiza trabalho de ajuda à mais 11 mil famílias em dificuldades na pandemia – atuando em Orlando, Miami e New York –, referência no âmbito da filantropia nos EUA

Da Redação

A atriz e apresentadora Fernanda Pontes está de volta na reprise da novela de Walther Negrão, “Flor do Caribe”, campeã de audiência da Globo, resgatando a sua marcante interpretação comoVanessa, que trabalha com crianças carentes na ONG fictícia “Casa do Mar” – braço direito da Esther, vivida por Grazi Massafera. E se a vida realmente imita a arte, no caso de Fernanda a situação é semelhante à de sua personagem na trama, pois se destaca nos EUA no comando da “IF YOU Foundation” – que lançou em 2019 –, defendendo o slogan, “A nossa causa é a causa de todos”, com importante trabalho de ajuda a mais de 11 mil famílias, realizando a distribuição de mais de 400 cestas todas às sextas-feiras, ao longo der sete meses, em formato de Drive Thru, oferecendo segurança e respeitando os protocolos de saúde do Governo americano. É uma história louvável, referência no âmbito da filantropia, contando com mais de 800 voluntários envolvidos, entre brasileiros, hispanos e americanos, superando os obstáculos para levar o melhor à Comunidade, através de 11 Projetos da “IF You Foundation”.

No próximo dia 18 de dezembro, a “IF YOU” irá realizar o “Especial de Natal”, no “IF You Food Drive”, com a entrega das tradicionais cestas para 500 famílias e a distribuição de 1000 Brinquedos. “Nosso objetivo é inspirar o máximo de pessoas a se envolverem com as causas sociais, mobilizando os recursos necessários para realizar projetos efetivamente relevantes e transformadores. Sou muito grata a tudo que esse país fez na minha história de vida e, em 2021 iremos multiplicar nossas ações em prol do próximo”, determina a apresentadora.

Trabalho humanitário – “A ‘IF YOU Foundation’ dá suporte ao que as pessoas possuem de mais precioso: a sua esperança. Seremos o principal agente de incentivo, desenvolvimento e crescimento de projetos sociais. Vamos trabalhar em prol de todos: pessoas, ações, empresas e voluntários”, complementa.

Vale ressaltar que “IF You” contribuiu com 1.000 kits escolares, mais de cinco mil refeições feitas por Chefs conceituados da cidade, Pets, Baby Care, Adolescentes, Prevenção ao Suicídio, e trabalhando fortemente, na liderança de projetos de economia circular. Além o do “Projeto If You After School” , com 150 crianças no “Programa de Soccer e Tutoring Escolar”, que é uma referência. Isso tem gerado um impacto financeiro de 2.8 milhões de dólares nas famílias – a “Foundation” é uma “Non Profit 501C3”, atuando em Orlando, Miami e New York.

O ator Humberto Martins apóia a Fundação – “Todas às sextas-feiras distribuímos oitenta toneladas de alimentos às famílias de brasileiros, hispânicos e americanos, que se encontra em dificuldades com a perda de empregos e sem recursos para enfrentar a pandemia. Em sete meses, nós movimentamos mais de dois milhões de dólares para ajudar essas famílias. Na verdade, sempre fui envolvida com a causa dos brasileiros, inclusive, fui nomeada Embaixadora da Língua Portuguesa nos Estados Unidos – em 2018”, ressalta Fernanda.

80 toneladas de alimentos distribuídos semanalmente – Outra grande façanha conquistada por Fernanda Pontes ocorreu no dia 3 de julho, quando recebeu a maior condecoração do governo Americano, a Proclamação do “Fernanda Pontes Day”, na cidade de Orlando, por toda a contribuição e auxílio prestado a comunidade brasileira. Ela também teve o reconhecimento do Senado americano e da Casa Branca.

“O trabalho da Fundação tem sido feito com muito empenho, contando com nossos colaboradores e voluntários, que arregacem as mangas e vão à luta a favor do menos favorecido. São tempos desafiadores. Temos onze projetos na ativa, incluindo o ‘After School’ com a distribuição de mais de oitocentos kits escolares para as crianças após as atividades na escola. São aulas de reforço para que os alunos tenham um melhor desempenho escolar”, relata.

Lembra Fernanda Pontes que, “desde os10 anos de idade estive envolvida com as causas sociais. Fiz uma festa junina para arrecadar dinheiro para a minha viagem à Disney. A minha preocupação na época, nós morávamos no Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro, era com as crianças que não tinham as mesmas oportunidades que eu e minha irmã tivemos. Estudamos nas melhores escolas de Niterói, todo ano fazíamos uma viagem internacional”.

“A preocupação dos meus pais para que tivéssemos uma boa educação foi fundamental na minha formação. Tinha dez anos quando pedi aos meus pais uma biblioteca. Quis uma biblioteca para que as crianças pobres tivessem acesso aos livros, que pudessem ler. Esse foi o meu primeiro trabalho humanitário, aos dez anos”, fala com satisfação.

Fernanda Pontes na novela “Flor do Caribe” – Indagada sobre a tarefa de mãe, de cuidar dos filhos – Malu e Matheus –, além das inúmeras atividades à frente da “IF YOU Foundation”, entre outros compromissos, Fernanda foi enfática: “É uma verdadeira gincana do dia a dia. Quando você acredita, as coisas se realizam. Tenho o maior carinho pelos meus filhos, pelo o meu esposo, Diogo Boni, e procuro dar a eles e melhor de mim, sempre. Procuro passar para os meus filhos o mesmo valor que os meus pais me passaram, compreende? Em casa todos vestem a camisa da solidariedade. Os meus filhos vibram com o meu trabalho e isso tem sido fundamental para todos nós em casa”, comemora.

Quanto à apresentação do “Planeta Brasil”, programa da Globo Internacional que retrata a vida do emigrante nos EUA, relata Fernanda Pontes que foi um grande aprendizado durante os cinco anos em que à frente do programa. Com mais de duas mil entrevistas, se tornou a porta voz dos Brasileiros nos EUA, se tornado Embaixadora da Língua Portuguesa.

Ela viajou pelo país em busca de personagens e histórias que compõem o complexo universo da imigração. “O ‘Planeta Brasil’ foi um presente que a Globo me deu. Pude aprender e crescer na minha vida pessoal e profissional. Tive a oportunidade de vivenciar grandes momentos nesses cinco anos em que apresentei o ‘Planeta”. E no mesmo dia em que estive em Washington, na casa do Embaixador, fui à casa de um brasileiro que dividia a cama com outro brasileiro. Aprendi com essa disparidade de realidades”, lembra com emoção.

“O curioso é que quando o Diogo (Boni) sugeriu para que viéssemos morar em Orlando, a princípio eu resisti. Não queria deixar o Brasil e jamais tinha pensado na hipótese de morar nos Estados Unidos. Era algo improvável na minha concepção, nunca imaginei viver fora do Brasil. Mas hoje entendo porque estou aqui, vivendo neste país. Eu precisava estar aqui, Deus tinha um propósito na minha vida, e hoje posso enter isso. É preciso ter coragem e fé em nossas ações”.

Testaram positivo para Covid-19

Explica Fernanda Pontes que, no momento, a família está dividida pela questão da Covid-19. O esposo, Diogo, e a filha, Malu, testaram positivo para a Covid-19 e estão em quarentena, realizando todos os procedimentos em casa. “Eu o meu filho, Mateus, fizemos o teste e deu negativo. Tive de cancelar a minha participação em vários eventos que estavam agendados por questão de segurança. A família ficou dividida, é um período difícil para todos nós, mas temos que seguir em frente’, denota total confiança.

Fernanda Pontes tem uma carreira de destaque na televisão brasileira, com participações em novelas da Rede Globo: “Flor do Caribe”, “Começar de Novo”, “Da Cor do Pecado” e “Malhação”, entre outras. Foi nomeada Embaixadora da Língua Portuguesa nos EUA – em 2018, além de outras menções honrosa, inclusive, no Senado americano e na Casa Branca. O dia 3 de julho foi decretado em Orlando, pela Prefeitura de Orlando, como “Fernanda Pontes Day”, uma honra concedida com méritos à brasileira. “Sempre acreditei que vai dar certo, e isso é fundamental nas nossas conquistas. E ter um dia seu, oficializado, é uma dádiva”, celebra Fernanda Pontes.

Serviço

“IF YOU Foundation”

Website – www.ifyoufundation.org

Fotos: Lucas Schueri