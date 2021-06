Até momento, cinco mortos e mais de 150 desparecidos no desabamento de condomínio em Miami

O relatório de 2018 sobre o condomínio, do engenheiro Frank Morabito, da “Morabito Consultants”, apontou um “grande erro” que remonta às origens da construção, onde a falta de drenagem adequada no deck da piscina causou “danos estruturais significativos” – levou ao desabamento

Da Redação

A tragédia poderia ter sido evitada? Houve falha de inspeção no prédio residencial, de 12 andares – “Champlain Towers South” em Surfside? São incógnitas que deixam intrigados autoridades e familiares que perderam entes queridos – cinco mortos? Em um relatório de 2018 sobre o condomínio, um engenheiro apontou um “grande erro” que remonta às origens da construção, onde a falta de drenagem adequada no deck da piscina causou “danos estruturais significativos”. Os registros apurados foram divulgados por funcionários da cidade após o desastroso colapso da torre na quinta-feira.

O garotinho brasileiro, Lorenzo, de 5 anos, e o pai Alfredo, estão desaparecidos – Não ficou claro se o “grande erro” poderia ter contribuído para o colapso parcial do prédio, que resultou em pelo menos cinco mortos e mais de 150 pessoas desaparecidas.

A preocupação foi expressa em outubro de 2018, “Relatório de Estudo de Campo Estrutural”, elaborado para a “Associação de Condomínios” pelo engenheiro Frank Morabito, da “Morabito Consultants”.

Morabito escreveu que o “principal problema” nas “Torres Champlain” era que o deque da piscina e os vasos externos “eram colocados em uma estrutura plana” que impedia o escoamento da água. A falta de impermeabilização era “um problema sistêmico” que remonta a uma falha “no desenvolvimento dos documentos originais do contrato” há 40 anos, de acordo com o relatório.

Segue procura por sobreviventes – Esses documentos originais foram preparados por “William M. Friedman & Associates Architects, Inc”. e “Breiterman Jurado & Associates”. Representantes das empresas não responderam aos pedidos de comentários no sábado.

O relatório documentou como os anos de água parada no deque da piscina danificaram gravemente as lajes estruturais de concreto abaixo. “O problema precisava ser resolvido rapidamente”, Morabito escreveu.

“Se a impermeabilização não for substituída em um futuro próximo, a extensão da deterioração do concreto se expandirá exponencialmente”, escreveu ele. O reparo adequado seria um trabalho “extremamente caro”, alertou.

“A remoção da laje de concreto para ter acesso à membrana impermeabilizante vai demorar, ser desorganizada e criar uma perturbação significativa para os ocupantes da estrutura do condomínio”, afirma o relatório.

O estacionamento sob o deck da piscina e as lajes dos plantadores também “revelaram sinais” de que estavam comprometidos e desgastados, segundo relatório de Morabito. “Várias, grandes fissuras de concreto, foram observadas no topo da rampa de acesso de entrada e na parte inferior da piscina, incluindo instâncias com vergalhões expostos e deteriorados”, de acordo com o relatório.

O custo estimado do trabalho de reparo e restauração no prédio foi de mais de US $ 15 milhões, de acordo com documentos de 2018 da empresa de

Em nota enviada na tarde do sábado, os Consultores da Morabito confirmaram que entregaram o documento à associação em 8 de outubro de 2018 e que também prepararam e entregaram uma estimativa dos custos dos reparos.

Documentos divulgados pela Surfside mostram que o relatório de 2018 foi enviado ao oficial de construção da cidade na época, Ross Prieto, por um membro do conselho do condomínio Champlain, Mara Chouela. Não ficou claro por que o conselheiro compartilhou o documento com Prieto; não havia nenhuma exigência de entrega do laudo na prefeitura.