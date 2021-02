De olho no “Vacation Homes”, a hora é agora de fechar bons negócios.

A Corretora de Imóveis, Andressa Tafner, dá dicas importantes no setor de “Vacation Homes”

Andressa Tafner, Corretora de imóveis da “MS Realty”, dá dicas imprescindíveis para o setor de “Vacation Homes”, disponibilizando casas seminovas, totalmente mobiliadas, com vantagens para quem está de olho no aluguel de curto-prazo para turistas ou moradores temporários

O setor do “Vacation Homes” está em plena recuperação, acompanhando o fluxo de grandes negócios de compra e venda em Orlando. Aos investidores imobiliários, há um leque de oportunidades em um mercado de preços convidativos – taxa de juros baixos –, disponibilizando casas seminovas, totalmente mobiliadas, com vantagens para quem está de olho no aluguel de curto-prazo para turistas ou moradores temporários. Mas é essencial manter-se atento às oportunidades que estão surgindo no mercado imobiliário americano para o cliente investidor, garantindo-lhe uma boa aquisição.

E este tem sido o trabalho da Corretora licenciada, Andressa Tafner, integrante da equipe da “MS Realty” – especializada em Compra, Venda e Administração de Imóveis –, que acompanha as ofertas do mercado imobiliário com precisão, consultando o ‘MLS’ (Multiple Listing Service), e também visitando condomínios com a maior taxa de habitação – onde surge ótimas casas –, a procura do imóvel adequado para o seu cliente. Estratégia que requer astúcia, empenho e negociação rápida.

É importante escolher a casa de temporada perfeita, bem localizada, totalmente mobiliada e com preço abaixo do mercado, e em qual perfil de investidor se encaixa. Uma operação imediata – entre investidor, corretor e proprietário –, com a demanda ágil de um mercado residencial aquecido. “As casas que entram no mercado, listadas pelo ‘MLS’, têm negociação rápida, e é necessário que o investidor esteja preparado para o trâmite da compra. O cliente tem que estar pronto, com capital disponível ou o financiamento pré-aprovado para darmos seguimento na transação de compra e venda”, explica.

“Outro tópico relevante é que as casas à venda são seminovas, dispondo de excelente espaço físico, algumas, inclusive, já mobiliadas, com ótima decoração, feita por profissionais, e o que diferencia o imóvel no mercado de locação, pois quando o turista escolhe o imóvel para alugar, as mais bem decoradas têm alta performance de locação. E ofertas assim, casas seminovas totalmente mobiliadas, em condomínios muito bem localizados, com histórico de alta taxa de ocupação, não surgiam antes da pandemia. Geralmente, encontrávamos casas mobiliadas, porém precisavam de uma reforma no imóvel e na decoração”, informa Andressa.

“O que se percebe é que a pandemia, ao contrário do que se pensava, gerou oportunidades pontuais de compra e venda, então este é o momento para quem quer investir em casas de férias, pois, quando as coisas se normalizarem, não vamos ter ofertas assim disponíveis. A pandemia, além de aquecer o mercado de compra e venda de imóveis residenciais, também abre vantagens para o ‘Vacation Homes”.

“Vale lembrar que o investidor estrangeiro também pode financiar a compra de sua casa, com o mínimo de 30% de entrada do valor do imóvel, e uma taxa de juros de quatro a quatro e meio por cento ao ano”, orienta.

Casa à venda com valor abaixo do mercado

“Você encontra excelentes negócios de compra, inclusive, com preço abaixo do mercado. Isso é muito vantajoso para o investidor imobiliário porque ele compra a casa no valor abaixo do mercado, e poderá alugar o imóvel pelo mesmo preço de quem comprou uma casa bem mais cara. Os aluguéis do ‘Vacation Homes’ são padronizados, e, nesta questão, ele já está levando vantagens. Outro detalhe: se o imóvel estiver mobiliado, o investidor terá uma economia de até 60 mil dólares, o que normalmente iria gastar para mobiliar e decorar a casa nova.”, ressalta Andressa.

“Fico de olho nos imóveis, aguardando pelo bom negócio, e quando vejo a casa ideal, imediatamente comunico o meu cliente, que se mantém à espera do sinal verde. Nós, corretores, temos acesso à listagem de todas as casas disponíveis no mercado de compra e venda da Flórida. Visito condomínios porque há bons negócios, casas excelentes. Exemplo disso, foi quando encontrei uma casa listada com o preço de 100 mil abaixo do mercado, com uma ótima localização, dispondo de oito quartos, o que renderia um bom dinheiro para o investidor. E é sempre uma satisfação poder fazer fechar um bom negócio, que deixe o cliente satisfeito”, comemora.

“O turismo está parado agora, mas quando voltar, a casa que o investidor pagou abaixo do mercado trará lucros. São clientes que vislumbram a recuperação do mercado turístico em Orlando e investem. A hora é agora para o ‘Vacation Homes”, complementa a corretora.

Quanto ao perfil destes investidores, já que temporariamente os aeroportos estão fechados para estrangeiros – incluindo os brasileiros –, disse Andressa que são compradores do norte, atraídos pela Flórida no inverno, e que normalmente gostam de ter uma segunda casa ou altos executivos que buscam alternativas fiscais e investem no mercado imobiliário em Orlando.

“São pessoas que compram casas em Orlando para passar o inverno, e quando chega o verão, retornam para suas casas, e disponibilizam seus imóveis para aluguel de curto-prazo para turistas ou moradores temporários. E altos executivos que investem no mercado imobiliário como alternativa fiscal e rentabilidade. É um mercado bastante atrativo, e isso faz com que a demanda cresça, com oportunidades imperdíveis. Estou sempre pronta para atender a expectativa dos meus clientes. Um trabalho de pesquisa e empenho, o que requer muito trabalho, o que faço com satisfação ”, finaliza.

História

Mas, para uma competente corretora de imóveis, sempre à frente na busca de ótimos negócios para os clientes, Andressa Tafner é uma conhecedora de bons vinhos, com paladar extremamente aguçado. Ela foi gerente de Vendas da “VCT- Vinícola Conha y Toro” – conceituada vinícola chilena com filial em São Paulo –, o que lhe deu acesso aos bons vinhos, e, certamente a escolha certa para acompanhar bons pratos.

