É preciso estar alerta para o golpe da multa de trânsito que traz transtornos aos motoristas da Flórida

Departamentos de polícia em várias cidades do Sul da Flórida alertam motoristas sobre um novo golpe de multa de trânsito. Se você receber um e-mail de que tem que pagar multa online em um sinal vermelho, tome cuidado porque é uma farsa

Da Redação

Atenção morador do Sul da Flórida: se você receber um e-mail informando que tem que pagar uma multa online porque uma câmera o flagrou não conseguindo parar seu veículo em um sinal vermelho, tome cuidado porque é uma farsa. Departamentos de polícia em várias cidades do sul da Flórida, incluindo alertaram sobre esse novo golpe e estão pedindo às vítimas que registrem um boletim de ocorrência.

Departamentos de polícia em várias cidades do sul da Flórida estão alertando os motoristas sobre um novo golpe de luz vermelha. “Não se deixe enganar! Um novo golpe visa motoristas enviando multas falsas com câmeras de luz vermelha. Se você recebeu uma ‘carta de fraude’, entre em contato com o Departamento de Polícia pelo telefone 305-593-6699”, disse a agência policial.

Explicou que os bilhetes falsos têm uma fotografia semelhante à câmara do semáforo e são enviados com texto em letras em negrito e está indicado que é o último aviso a ser enviado e inclui ameaças de suspensão da licença caso não sejam pagos , escrito com letras vermelhas.

Os supostos golpistas aparentemente estão tirando fotos do lado de fora das casas das pessoas que possuem os veículos e editando-as. Os motoristas que recebem os bilhetes falsos, que têm o logotipo do “Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida”, são instruídos no e-mail a pagá-los usando um link incluído e são ameaçados no site de que terão sobretaxas se não pagarem e ter sua habilitação suspensa.

“Se parecer suspeito ou questionável de alguma forma, sinta-se à vontade para ligar e verificar”, alerta a polícia. Alguns desses anúncios fraudulentos podem incluir o logotipo do Departamento de polícia”, alertou o Departamento de Polícia de Fort Lauderdale.

A polícia informou que recebeu várias queixas nas quais os moradores receberam avisos fraudulentos de violação de câmeras de luz vermelha pelo correio. “Verifique a correspondência com a referida agência antes de realizar qualquer transação monetária”, recomendou.