Cuidado com seu cão: vírus contagioso no sul da Flórida pode ser letal

Saiba como proteger seu cão ao fazer caminhadas; vírus letal pode provocar doenças respiratórias

O “Complexo de Doenças Respiratórias Infecciosas Caninas (CIRDC)”, alerta sobre vírus altamente contagioso se espalhando no sul da Flórida – letal para os cães. Saiba como proteger seu animal de inflamação crônica entre outros sintomas

Da Redação

A “Agência de Serviços Animais do Condado de Miami-Dade” emitiu um alerta para o “Complexo de Doenças Respiratórias Infecciosas Caninas (CIRDC)”, alertando sobre um vírus altamente contagioso se espalhando no sul da Flórida – letal para os cães. Portanto, é preciso cuidado ao levar o seu cão para passear.

O vírus, segundo o “CIRDC”, pode causar inflamação aguda ou crônica no sistema respiratório do canino. Os sintomas são tosse com ou sem sangue, coriza, olhos lacrimejantes, náuseas, ânsia de vômito, anorexia ou falta de apetite, febre, depressão e dificuldade para respirar.

Em filhotes e cães adultos que tenham outras condições de saúde, pode causar broncopneumonia fatal.

“Se você suspeitar que seu cão pode estar infectado, visite o veterinário para um teste de PCR e tratamento para o animal de estimação”, sugeriu o “Miami-Dade County Animal Services.”

Como proteger seu cão

Para proteção do seu cão contra o vírus O “CIRDC” alerta: Mantenha seus cães em dia com as vacinas de rotina; Evite levar o seu animal de estimação a parques de cães, centros de tosa de cães e tosadores; Reduza o estresse do cão ou situações de medo; Evite que o cão seja exposto a temperaturas extremas, umidade e não o deixe em áreas mal ventiladas.