Patronagem do Sul do “CTG Rincão do Imigrante” convida para “Arraiá” e celebração de 3 anos

Júnior Gaúcho, patrão do “CTG Rincão do Imigrante”, convida os imigrantes para se divertir no “1º Arraiá do Rincão”, no dia 12 de junho, com barracas e quitutes juninos, quadrilha, comidas típicas, dança e show. No dia 13 de junho, haverá celebrações pelo aniversário de três anos do “CTG”

Da Redação

Vem aí o “1º Arraiá do Rincão”, no dia 12 de junho, promovido pelo “Centro de Tradições Gaúchas – CTG Rincão do Imigrante” – a partir das 4pm –, com barracas de lanches e quitutes juninos, quadrilha, comidas típicas, dança, destacando-se as presenças de Mateus Duarte e Banda, do cantor e músico Márcio Mendes – entrada gratuita. Já no dia 13 de junho, será comemorado o aniversário de três anos do “CTG do Imigrante”, com o tradicional churrasco gaúcho, costela de chão e a comida gaúcha.

Dança e tradição gaúcha – Segundo o patrão do “CTG”, Roberto de Freitas, popularmente conhecido como Júnior Gaúcho, “todos os imigrantes estão convidados para participar de nossos eventos – 12 e 13 de junho –, regados a muita diversão, comida típica gaúcha, pescaria, dança e música. E para o aniversário de três anos do ‘CTG’, no domingo, vamos servir um almoço especial. Peço a todos que desejarem participar do nosso almoço, que comprem o ingresso antecipado”, comenta.

O bom churrasco gaúcho – Na celebração de aniversário do “CTG Rincão do Imigrante”, informa Júnior Gaúcho, haverá um Ato Cívico, a 1pm, sendo que posteriormente, será servido o almoço, às 2pm. O evento tem o apoio do “Ornna”, “Brazilian Flame” e “Boi Brazil”.

Lembra Junior Gaúcho que o evento anterior do “CTG do Imigrante”, em Orlando, foi um sucesso. “Tivemos a presença de mais de quatrocentas pessoas que se divertiram e degustaram um bom churrasco gaúcho. Para este ano, esperamos a presença dos imigrantes e de suas famílias no nosso ‘Arraiá’, e também no almoço de três anos do ‘CTG’, disse.

O “1º Arraiá do Rincão” conta com apoio de: “Catia Holz”, “Sodiê Doces”, “Limiar” e “Cais – pasta-seafood-steak.”

Júnior Gaúcho – Espero todos no ‘CTG’ para degustar o nosso churrasco de chão e participar das festividades de aniversário. É um momento muito especial e a Patronagem do Sul conta com a presença das famílias imigrantes.”, convida Junior Gaúcho.

Serviço

Eventos do “CTG Rincão do Imigrante”:

“1º Arraiá do Rincão”, 12 de junho

“Aniversário de 3 anos do ‘CTG” – 13 de junho

Almoço $30 – adulto/ $15 – de 7 a 12 anos (criança até 6 anos não paga)

Informações – 407-467-8388

Local – Painted Oaks Academy -15100 Lake

Pickett Rd 32820 – Orlando Fl