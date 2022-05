Dr. Carlos Gurreonero, da “CG Dentist Orlando”, ensina como cuidar melhor dos dentes da criança evitando cárie

Um dos mais conceituados dentistas da Central Flórida, Dr. Carlos Gurreonero, da “CG Dentist Orlando”, orienta os adultos a cuidar dos dentes da criança com precisão, criando hábitos de escovação que previne cárie. Acompanhe!

Da Redação

Um dos mais conceituados dentistas de Orlando, o Dr. Carlos Gurreonero – médico da família dos brasileiros –, da “CG Dentist Orlando”, faz recomendações imprescindíveis para a higiene bucal da criança. Hábitos que previnem cárie e mantém os dentes saudáveis. Acompanhe as orientações:

“A melhor maneira de evitar o surgimento de cáries é com prevenção. Por isso é muito importante incentivar a escovação e a higiene já nos primeiros anos de vida.”

“Não limpar os dentes e gengivas após cada refeição, ou fazê-lo de forma incorreta, proporciona o ambiente ideal para as bactérias crescerem na boca da criança e formarem a placa bacteriana. Os restos de comida e bebida servem de alimento para o seu crescimento.”

“Escutamos regularmente no consultório que as crianças escovam os dentes quando acordam, antes do café da manhã e vão ao colégio, onde passam muitas horas sem escovar os dentes aumentando o tempo em que o alimento fique em contato com os dentes, e assim surge a cárie.”

“Por isso, é importante que a criança escove os dentes depois do café da manhã e quando voltar da escola, criando esse hábito que irá diminuir o aparecimento da cárie.”

Alimentos cariogênicos

“Existem alimentos cariogênicos que favorecem a formação das cáries nos dentes da criança. Substituir os alimentos cariogênicos por outros menos ricos em amido e açúcar refinado, pode ajudar a combater a cárie e o acúmulo de placa.”

“Portanto, é recomendável o uso de Escovas dentais e pastas de dentes infantis; visitas regulares ao dentista; aplicação de flúor e bons hábitos alimentares como chave para evitar o aparecimento de cáries na criança.”

“É importante que a criança escovem os dentes depois do café da manha e antes de dormir. Acostumar aos filhos a beber mais água e menos suquinhos ou refrigerantes, pois são ricos em açúcares, especialmente na hora do colégio quando a criança fica muitas horas sem escovar os dentes.”

Serviço

“CG Dentist Orlando”

Endereço: 8865 Commodity Cir # 6, Orlando, FL 32819Fone – 407-219-5931

Atenção: necessário fazer agendamento