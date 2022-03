Alerta aos proprietários de veículos em Kissimmee com o alto índice de roubo de gasolina na região

A polícia de Kissimmee” alerta moradores para os cuidado com ladrões de gasolina que estão fazendo buracos em tanques de combustível. Isso traz prejuízo para o proprietário do veículo que precisa substituir o tanque de gasolina, que pode custar entre US $ 200 e US $ 1.000

Da Redação

Em comunicado de emergência, o “Departamento de Polícia de Kissimmee” alerta moradores para os cuidado com ladrões de gasolina que estão fazendo buracos em tanques de combustível. A alta nos preços de gasolina leva oportunistas a agirem de forma clandestina, prejudicando a população local.

Segundo os policiais, os ladrões estão ficando mais destrutivos. “O que está acontecendo ultimamente é que eles estão bisbilhotando embaixo dos tanques de combustíveis, fazendo buracos no tanque de gasolina para roubar o combustível. Não deixam uma gota”, disse o sargento Moises Perez, da Polícia de Kissimmee.

Isso traz prejuízo para o proprietário do veículo que precisa substituir o tanque de gasolina, que pode custar entre US $ 200 e US $ 1.000 para consertar, dependendo da marca e modelo do veículo.

“Tivemos incidentes em que as vítimas foram vistas indo ao posto de gasolina e eles tinham gás saindo do tanque de gasolina e, naquele momento, eles sabiam que eram vítimas de roubo de gasolina”, disse Perez.

A gasolina pode estar sendo vendida no mercado negro, alerta a polícia de Kissimmee. Portanto, o alerta é para que proprietários de veículos protejam seus carros se estiverem viajando e deixando o veículo em casa, por exemplo.

“Certifique-se de estacioná-lo dentro de casa, em algum lugar iluminado com muita luz, talvez até algumas câmeras de vigilância por vídeo”, disse Perez.

Perez também sugere que, se você tiver que estacionar ao ar livre, estacione o veículo com o tanque de gasolina voltado para a rua. Há mais luz lá e é mais difícil mirar. Ele também sugeriu que, se você estiver indo para o aeroporto, desembarque em vez de deixar o veículo para trás.

Alerta aos motoristas

“Você também pode investir em fechaduras de gasolina que podem ser adquiridas em lojas de autopeças. Se você vir alguém perto do seu carro ou do carro de um vizinho, a polícia de Kissimmee pede que você ligue para o 911. Os ladrões que são surpreendidos podem pegar de três a cinco anos de prisão se forem condenados”, alerta comunicado da polícia aos moradores, proprietários de veículos.

Depois de semanas de preços disparados em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, os preços da gasolina finalmente começaram a cair novamente nesta semana. O preço médio do gás normal sem chumbo na Flórida agora é de US$ 4,23 por galão, de uma alta de US$ 4,37 por galão há uma semana, segundo a AAA.