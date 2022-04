Cresce número de entrada de imigrantes pela fronteira; o maior em 20 anos

O número de imigrantes que cruzam a fronteira dos EUA cresceu 33% e preocupa as autoridades

Dados do “Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras” apontam que o número de imigrantes que tentam cruzar a fronteira sul dos EUA no mês passado atingiu seu nível mais alto em 20 anos – aumento de 33%

Da Redação

Em relatório apresentado nesta segunda-feira, às autoridades de imigração detiveram imigrantes indocumentados 221.303 vezes na fronteira com o México em março, um aumento de 33% em relação ao mês anterior. Com isso, número de imigrantes que tentam cruzar a fronteira sul dos EUA no mês passado atingiu seu nível mais alto em 20 anos, e o país está se preparando para um número ainda maior – dados do “Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras.”

Os novos números foram divulgados à medida que aumenta a pressão sobre o governo do presidente Joe Biden devido à iminente expiração de uma ordem de saúde pública que permitia às autoridades federais enviar de volta a maioria dos imigrantes, inclusive aqueles que buscavam asilo alegando perseguição.

O número de encontros com imigrantes aumentou quase todos os meses desde que Biden assumiu o cargo, tornando-se um argumento para seus oponentes políticos que apontam o aumento como evidência de que seu governo é mais fraco que o de seu antecessor em segurança nas fronteiras.

O total de travessias ilegais, ou ocorridas fora dos portos oficiais de entrada, foi de 209.906 em março, superando o recorde anterior da presidência de Biden de 200.658 em julho, e o maior de março de 2000, quando chegou a 220.063.

Trump também enfrentou um aumento acentuado nas travessias de fronteira de migrantes, mas o número despencou com a chegada da pandemia.

Em março de 2020, o governo anterior invocou o Título 42, uma ordem de saúde pública raramente usada que permite a remoção rápida de quase qualquer pessoa flagrada cruzando a fronteira sudoeste.