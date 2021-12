O CDC encurtou o prazo de isolamento e está atualizando o período de quarentena nos EUA

Redução do tempo recomendado de isolamento de 10 dias para 5 dias; período de quarentena; uso de máscara próximo de outras pessoas, e vacinação para crianças a partir dos 5 anos. Acompanhe as atualizações divulgadas pelo “Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)”

Da Redação

Seguindo dados de casos da Covid-19 e da variante Ômicron nos EUA, o “Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)” tomou as devidas providências e está encurtando o tempo recomendado de isolamento de 10 dias para pessoas com Covid para 5 dias – se assintomáticas, seguido por 5 dias com uso de máscara quando estiver perto de outras pessoas.

A mudança é motivada pela Ciência que demonstra que a maior parte da transmissão da SARS-CoV-2 ocorre no início do curso da doença, geralmente 1-2 dias antes do início dos sintomas, e 2-3 dias depois. Portanto, as pessoas com teste positivo devem se isolar por 5 dias e, se assintomáticas nessa época, podem deixar o isolamento se puderem continuar a usar máscara por 5 dias para minimizar o risco de infectar outras pessoas.

Além disso, o CDC está atualizando o período de quarentena recomendado para aqueles expostos a Covid-19. Para pessoas que não foram vacinadas ou estão há mais de seis meses fora de sua segunda dose de mRNA – ou mais de dois meses após a vacina J&J –, e ainda não receberam reforço, o CDC agora recomenda quarentena por 5 dias, seguida pelo uso de máscara por mais 5 dias.

Alternativamente, se uma quarentena de 5 dias não for viável, é recomendado que uma pessoa exposta use uma máscara bem ajustada em todos os momentos quando estiver perto de outras pessoas por 10 dias após a exposição.

Os indivíduos que receberam a vacina de reforço não precisam entrar em quarentena após a exposição, mas devem usar máscara por 10 dias após a exposição. Para todos os expostos, a melhor prática também incluiria um teste para SARS-CoV-2 no quinto dia, após a exposição. Se ocorrerem sintomas, os indivíduos devem se colocar imediatamente em quarentena até que um teste negativo confirme que os sintomas não são atribuíveis a Covid-19.

Isolamento após infecção

O isolamento está relacionado ao comportamento após uma infecção confirmada. O isolamento por 5 dias, seguido do uso de uma máscara bem ajustada, minimizará o risco de transmissão do vírus a outras pessoas.

A Quarentena se refere ao tempo após a exposição ao vírus ou contato próximo com alguém conhecido por ter Covid-19. Ambas as atualizações vêm à medida que a variante Ômicron continua a se espalhar pelos EUA e reflete a ciência atual sobre quando e por quanto tempo uma pessoa é infectada ao máximo.

Dados da África do Sul e do Reino Unido demonstram que a eficácia da vacina contra a infecção para duas doses de uma vacina de mRNA é de aproximadamente 35%. Uma dose de reforço da vacina Covid-19 restaura a eficácia da vacina contra a infecção para 75%.

A vacinação contra a Covid-19 diminui o risco de doença grave, hospitalização e morte por Covid. O CDC incentiva a vacinação contra a Covid para todas as crianças com 5 anos ou mais, e reforços para todas as pessoas com 16 anos ou mais. A vacinação é a melhor forma de se proteger e reduzir o impacto da Covid nas comunidades, alerta o CDC.

Segundo a diretora do CDC, Dra. Rochelle Walensky, “a variante Ômicron está se espalhando rapidamente e tem potencial para impactar todas as facetas de nossa sociedade. As recomendações atualizadas do CDC para isolamento e quarentena equilibram o que sabemos sobre a propagação do vírus e a proteção fornecida pela vacinação e doses de reforço”, informa.

“Essas atualizações garantem que as pessoas possam continuar com segurança nas suas vidas diárias. A prevenção é a nossa melhor opção: ser vacinado, receber reforço, usar máscara em ambientes públicos fechados em áreas de transmissão significativa e alta da comunidade e fazer um teste antes de se reunir.”

Recomendação do CDC

Se você testar positivo para Covid-19 (isolamento); todos, independentemente do estado de vacinação. Fique em casa 5 dias. Se não apresentar sintomas ou se os seus sintomas forem resolvidos após 5 dias, você pode sair de casa.

Continue a usar máscara perto de outras pessoas por mais 5 dias; Se você tiver febre, continue em casa até que a febre desapareça; Se você foi exposto a alguém com Covid-19 (quarentena)

