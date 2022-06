Em poucos minutos, o aplicativo “Vistômetro” indica se você tem condições para obter visto de permanência nos EUA

O aplicativo “Vistômetro” identifica se o imigrante pode aplicar para um dos mais de 20 vistos americanos existentes. O simulador ajuda aqueles que querem viver nos EUA, apresentando as condições de permanência

Da Redação – Com o crescimento do número de brasileiros que chegam aos EUA e decidem viver no país – 17% das pessoas não voltaram para o Brasil em 2021 –, o “Vistômetro” é um aplicativo de extrema importância para os novos residentes. Ele identifica se o imigrante pode aplicar para um dos mais de 20 vistos americanos existentes – o simulador ajuda aqueles que querem viver o sonho americano –, apresentando as possibilidades de permanência.

O “Vistômetro” atende ao índice recorde já registrado de brasileiros que imigraram para os EUA nos últimos 11 anos, conforme pesquisa feita pela Polícia Federal. Mas para que a migração seja feita de forma consciente e segura, Ricardo Molina, porta-voz da “Imigre Fácil”, alerta para que as famílias, antes de tomarem a decisão que mudará a vida radicalmente para sempre, se informem se estão qualificados para um visto americano e, sequentemente, para uma cidadania americana.

Para isso, Molina, criou o aplicativo “Vistômetro”, que simula as chances do imigrante se tornar “americano”. O aplicativo ajuda a identificar quais vistos americanos se encaixam no perfil do candidato em apenas 10 minutos. “É fácil e simples. Basta o pessoa interessada acessar o aplicativo, por meio do site Vistometro.com.br, e responder as perguntas objetivas e o sistema vai calcular sua chance de aprovação em mais de 20 vistos existentes”, explica.

Segundo o “Observatório das Migrações Internacionais (Obmigra)”, do Ministério da Justiça do Brasil, deportações e detenções na fronteira dos Estados Unidos batem recorde. A média diária de detenções de brasileiros na fronteira passou de 49,3 em 2019 para 18,6 em 2020 e 148,8 em 2021, aponta os dados da ‘Customs and Border Protection (CBP), ou “Autoridade de Proteção de Fronteira e Alfândega dos Estados Unidos “, em português.

Quem é Ricardo Molina

Formado em mais de sete faculdades, entre elas engenharia de computação, Molina ouviu casos tristes de pessoas que se desfizeram de tudo o que tinha no Brasil para tentar uma nova vida nos EUA e se frustraram.

“O sonho americano pode ser para qualquer pessoa desde que ela esteja ciente das condições e leis americanas. Por isso criei o ‘Vistômetro’ para que o futuro imigrante saiba quais são as chances de viver o tal ‘American dream’”.

Serviço

Ao fazer o simulado do “Vistômetro” gratuitamente, as informações do candidato estarão guardadas de forma sigilosa e o resultado será enviando ao e-mail pessoal.

Site: Vistometro.com.br,