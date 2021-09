Consulado-Geral abre agendamento para ‘Missão Itinerante’ em Orlando

Consulado-Geral terá atendimentos em Orlando nos dias 25, 26 e 27 de setembro

O atendimento para a “Missão Itinerante” em Orlando, do Consulado-Geral do Brasil em Miami, será feito exclusivamente mediante o agendamento prévio, portanto, os serviços já podem ser solicitados. Confira todos os detalhes para os procedimentos

Da Redação

Atenção comunidade brasileira, o Consulado-Geral do Brasil em Miami realizará atendimento em Orlando, nos próximos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2021 – “Missão Itinerante -, com apoio do “AMP Group”. O atendimento será feito exclusivamente mediante o agendamento prévio, portanto, os serviços já podem ser solicitados em: https://ec-miami.itamaraty.gov.br – opção Consulado Itinerante Orlando.

O Consulado esclarece que somente após a validação será disponibilizada a opção de agendamento. Lembrando que o agendamento é pessoal e intransferível. Será recusado o atendimento de quem não houver agendado previamente.

O agendamento somente poderá ser feito pela internet, sujeito à disponibilidade de vagas. Não é possível agendar atendimento por outra forma (telefone, e-mail, etc).

Antes de agendar seu atendimento, verifique atentamente os requisitos e a documentação exigida para o serviço pretendido em nossa página eletrônica http://miami.itamaraty.gov.br

Outro detalhe importante, informa o Consulado, para todos os serviços, será necessário preencher formulário online. Recomenda-se o uso de telefone celular, pois será necessário enviar imagens (fotos) de documentação para pré-conferência. Somente serão oferecidos horários de agendamento após o envio do formulário online e a conferência dessas informações pelo Consulado.

Serviços a ser prestados:

• Atestado de vida

• Atestado de Vida + Procuração (aposentadoria e pensão INSS/outros órgãos)

• Autorização de viagem para menor

• Militar – alistamento

• Militar – dispensa de incorporação

• Militar – segunda via de documento

• Procuração ou substabelecimento

• Procuração. Aposentadoria e Pensão. INSS e demais órgãos

• Reconhecimento de assinatura dos pais para concessão de passaporte para menor brasileiro

• Registro de Nascimento

• Registro de casamento

• Registro de óbito

Serviços não prestados no Itinerante:

Passaportes de adultos*

• Passaportes de menores de 18 anos*

• Carteira consular*

• Reconhecimento de firma*

• Autenticação de documentos*

• Atestado de residência*

* Há possibilidade de requerer tais serviços por correio.

Forma de pagamento

A única forma de pagamento da taxa consular é por meio de ‘money order’ do correio norte-americano (USPS money order), a qual deve ser obtida previamente em qualquer agência do correio, e apresentada ao agente consular durante o atendimento. Não envie a money order por correio.

Serviço

Consulado Itinerante Orlando

Data – 25, 26 e 27 de setembro de 2021

Local – AMP GROUP – Edifício K1 SPEED (antigo I-DRIVE NASCAR)

5216 Vanguard St – Orlando – 32819

Agendamentos: https://ec-miami.itamaraty.gov.br

opção: CONSULADO ITINERANTE – ORLANDO