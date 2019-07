Conquiste a certificação do Ensino Médio mesmo fora do país

Brasileiros que moram em 12 países conveniados ao Inep poderão fazer o Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (Encceja). O Encceja é a prova que garante a certificação do ensino fundamental e médio para as pessoas que interromperam os estudos. O Encceja Exterior segue o formato nacional, com provas objetivas e redação, e é voltado para maiores de 15 anos que querem concluir o ensino fundamental, e maiores de 18 que precisam do diploma do ensino médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 5 de julho.

Para auxiliar os interessados em realizar a prova, o Centro Universitário Internacional Uninter nos Estados Unidos vai realizar aulões on-line preparatórios com os temas requisitados, que são ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática e redação.

“Queremos ajudar os brasileiros que não concluíram o ensino fundamental e médio a retomar os estudos de forma prática e rápida, de modo que possam entrar na graduação e buscar o crescimento profissional”, explica Raul Picler, diretor de internacionalização da Uninter.

Raul explica que as aulas serão totalmente gratuitas e ministradas por professores especialistas da instituição. “Em ciências humanas, por exemplo, teremos aspectos da filosofia, da sociologia, da história e da geografia incorporadas em uma exposição didática objetiva, pontual e propositiva na compreensão de cada uma das facetas normalmente cobradas no exame para facilitar a aprovação do aluno”, esclarece o diretor.

As inscrições para o Encceja devem ser feitas no link sistemasEncceja2.inep.gov.br/exterior. Para participar e acessar os aulões da Uninter, basta se inscrever em www.uninteramericas.com/preparatorio

A prova está marcada para o dia 15 de setembro. Mais informações em www.uninteramericas.com/preparatorio