Basta ter um iPhone e o perfil adequado para então se tornar integrante do “Clube Café Português” – Clubhouse –, que reúne vinte mil seletos seguidores, e dez mil membros. Com salas online, que discutem assuntos relevantes, o aplicativo é o primeiro Clube da língua portuguesa no aplicativo. Prepare-se para interagir com pessoas interessantes

Se você tem iPhone e se encaixa no perfil adequado, vai estar apto a se tornar membro do “Clube Café Português” – Clubhouse –, aplicativo que agrega várias salas online – com mais de vinte mil seletos seguidores, e dez mil membros. É o primeiro Club da língua portuguesa, sob a supervisão do co-fundador e moderador Fabio Pinho, difundindo assuntos essenciais, desde empreendedorismo, finanças, artes, entre outros tópicos relevantes. E se para você é surpresa o “Clube Café Português”, prepare-se para interagir com pessoas interessantes, de várias nacionalidades, com algo em comum: paixão pelo Brasil – cultura, gastronomia e costumes.

Paulo Pinho fala do sucesso do aplicativo – “São vários grupos dentro do nosso grupo, que se formam no ‘Clube Café Português”, de acordo com o interesse dos assuntos disponibilizados. Se você, por exemplo, quer falar sobre a criptomoeda bitcoin, vai seguir os membros do nicho, e assim sucessivamente”, relata Fabio Pinho.

“Diferente de outras redes, no Clubhouse só funciona quando você, enquanto membro, segue pessoas, e pessoas te seguem. As nossas salas online contam com brasileiros residentes nos Estados Unidos, mesmo fora do país, traz pessoas interessantes para se apresentarem na rede network, com uma relação que agregue valor mutuamente. Um detalhe importante é que pessoas fecham negócios no Clubhouse, destacando-se às salas introdutórias. E a palavra chave do Clubhouse é moderação”, acrescenta Pinho.

“São salas inteligentes, onde há um palco, e a voz guia do orador predomina com algum assunto específico, de interesse a todos que estão na sala. Sou o moderador dessa sala, e administro as perguntas dos membros, caso tenham dúvida ou querem aprimorar algum dado. Então seleciono as pessoas e as levo para o palco, com as devidas colocações. É um café aberto, democrático, sobre algo relevante, embora não seja permitido palavrão ou algo que possa comprometer o andamento do assunto”, avisa Pinho.

Como se tornar membro do Clube Café Português?

Análise do perfil do solicitante – Indagado sobre os procedimentos para se tornar membro do aplicativo “Clube Café Português” – Clubhouse –, explica Fabio Pinho que é necessário dispor de iPhone e ser convidado. O solicitante será avaliado por Paulo Pinho, para então se aceito no Clube, caso preencha os requisitos necessários. “Eu vou analisar o perfil do solicitante e aprová-lo como membro. Importante ressaltar que se a pessoa não é membro, ela não consegue ter acesso às nossas salas. O interessado pode enviar uma solicitação para então ser avaliado”, comenta.

Quanto à faixa etária dos membros que compõem hoje o “Clube Café Português”, segundo Fabio, “a maioria dos usuários está na faixa entre 20 a 45 anos. São pessoas que querem se conectar, principalmente nos assuntos de network. Claro, temos membros mais velhos, e essas pessoas gostam de música, teatro, e coisas relevantes à cultura. São salas que chegam a agregar até dez mil pessoas ouvindo. É algo impressionante como o Clubhouse vem crescendo ultimamente. E os interesses são variados, dinamizando os grupos”, complementa.

“Têm pessoas que entram na sala para pedir informações, por exemplo, de como viver nos Estados Unidos, quais as dicas. São pessoas que vivem fora do país, mas que querem viver aqui, principalmente gente que está no Brasil. Tem ainda o caso de uma senhora, que estuda inglês e que pratica o seu inglês falando com os membros das salas. Segundo essa senhora, ela tem tido um aprimoramento muito bom do idioma, pois fala durante horas, e de graça”, diz Pinho.

Função do moderador

Consultado quanto aos cuidados de um moderador à frente das salas, Fabio Pinho disse que, “o moderador deve estar atento a todos. Não pode permitir, por exemplo, que em assuntos de política seja dito algo antiético entre os membros. O moderador não pode perder o controle, pois são muitas pessoas ouvindo, conectadas ao assunto. O moderador deve filtrar tudo isso para que não se transforme em uma torre de babel, todos falando ao mesmo tempo. Isso seria um desastre. E se uma pessoa pede para falar, é levada ao palco online e, de repente, fala algo indevido, tenho que interrompê-la. E se ela burlar as regras, será bloqueada. O moderador controla quem fala ou não”, orienta.

“O algoritmo da plataforma trabalha em função das pessoas. São vozes que se interagem, e cada membro, quando aceito para o clube, tem um local para sua foto e descrição, com link para o instagram e twitter. O aplicativo é um sucesso e, quando fundamos o ‘Clube Café Português’, no Clubhouse, não imaginávamos a quantidade de pessoas como seguidores e membros. São pessoas influentes, de vários segmentos do mercado profissional; temos seguidores japoneses, americanos, que amam o Brasil e a nossa cultura. São inúmeras salas no nosso clube, inclusive, salas para palestras, além de salas privadas. E se você quiser ser membro, pode fazer a sua solicitação, integrando-se a um dos mais bem-sucedidos clubes, dentro do Clubhouse. Esperamos por você”, finaliza Fabio Pinho.

Serviço

Clube Café Português – Clubhouse

Fabio Pinho – @fjpinho