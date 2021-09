Conheça a nova coleção de semijoias da ‘Unique Brazilian Jewelry’

Paula Tatagiba (manager “Unique”) e a CEO da “Unique”, Karina Gomes

Convidados, influencers e imprensa prestigiaram o coquetel de lançamento da nova coleção de semijoias da “Unique Brazilian Jewelry – JOY “, em Orlando, no Flórida Mall. A CEO da “Unique”, Karina Gomes, fala de desafios e conquistas para atingir metas

Da Redação

Aconteceu na última sexta-feira (17), na loja do Flórida Mall, em Orlando, o lançamento da nova coleção de semijoias da “Unique Brazilian Jewelry – JOY “, com a presença de convidados, influencers e imprensa. Segundo CEO Karina Gomes – idealizadora da “JOY” –, foram desafios superados, para que a empresa atingisse o patamar de sucesso, em demonstração de empenho e consolidação do próximo passo.

Joias com estilo e bom gosto – “ A ‘Unique’ é uma empresa inovadora em tudo o que faz. A abertura da nossa segunda loja aqui, em Orlando, no Flórida Mall, há quase seis meses tem sido um sucesso absoluto, em todos os quesitos. Mas, como empreendedora, estou sempre em busca de novas experiências, de proporcionar o melhor às nossas clientes. É importante se aprimorar a cada novo passo”, disse Karina.

A empresária lembrou que, “nem tudo são flores”, e que os imprevistos devem ser contornados, o que exige determinação para atingir resultados satisfatórios – como ocorreu no lançamento da nova coleção de semijoias da “Unique Brazilian Jewelry”.

Convidadas especiais prestigiam lançamento – Disse à empresária que após viagem ao Brasil, no mês passado, para participar da mentoria com a mestra na arte de vendas online e atendimento ao cliente, Sabrina Nunes, obteve elementos preciosos para alavancar a nova etapa da empresa.

“Pude enxergar com mais clareza alguns pontos falhos que já conhecia, mas que ainda não estava preparada para avançar. Tudo muito novo por conta da nova loja de Orlando, da adaptação ao público. É um público diferente do público que já tenho há quase quatro anos em Tallahassee, na capital da Flórida”.

Gisa Dal’Omo e Ella Netto– “A ‘Unique traz ao público semijoias variadas, que certamente vão agradar as clientes. A empresa é inovadora, e o lançamento desta coleção tem o propósito de se conectar a realidade de vida de minhas clientes, e da minha também. Histórias que se conectam, e eu busco essa conexão desde quando comecei há quatro, quando ainda mandava cartinhas escritas à mão para as clientes”.

“Foi assim que o projeto ‘JOY’ começou. E posso adiantar que coleções incríveis estão programadas até maio do ano que vem, mas vamos falar sobre as novas coleções no momento oportuno”, relata a CEO.

“Criei a coleção, a história, mas decidi que para essa nova fase da ‘Unique’, eu não fosse mais a ‘modelo’ de tudo, como sempre foi feito. Jamais tive a pretensão de ser modelo, sou empresária, e, no início da empresa tive que atuar em todas as funções, até mesmo como modelo. Na verdade, quis mostrar o retrato real de minhas clientes, me espelhei em cada uma delas, na mulher brasileira – a marca de minha empresa retrata a diversidade e beleza da mulher brasileira”.

“Após encontrar as mulheres lindas que todos podem ver nas fotos do catálogo, estava na hora de crescer o time, então contratei duas pessoas para me ajudar no Marketing. Finalizado a parte de novas contratações, escolha das modelos e fotógrafo, fiz contato com duas empresas que eu gosto muito: a ‘Moiah’, que vende os sapatos mais confortáveis, com a carinha do Brasil, e a ‘CM Brand’, que vende roupas de qualidade, da moda e com estilo. Tinha tudo para dar certo, e deu”, comemora.

E mesmo com alguns percalços – superados com evidências –, a “Unique Brazilian Jewelry – JOY “, lança a sua coleção de semijoias que já é sucesso garantido entre as clientes de Orlando.

Serviço

Instragram: @uniquebrazilianjewelry