Congresso de 2020 das Testemunhas de Jeová

NÃO PERCA A ALEGRIA!

Temos o prazer de convidar você para assistir ao congresso de três dias deste ano que será realizado pelas Testemunhas de Jeová. Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o congresso deste ano será apresentado no site jw.org. Os discursos do congresso serão postados no site ao longo dos meses de julho e agosto.

O QUE VOCÊ VAI VER

Sessões de sexta-feira: Como maridos, esposas, pais e filhos podem ter alegria na família? Como a natureza e o modo como fomos feitos nos ensina que Deus quer que sejamos felizes? O primeiro dia desse congresso vai responder a essas perguntas.

Sessões de sábado: Por que as Testemunhas de Jeová compartilham no mundo todo a mensagem de esperança da Bíblia? Você vai ver entrevistas, discursos e vídeos baseados na Bíblia que explicam por que nós pregamos.

Sessões de domingo: A Bíblia diz que é a bênção de Deus “que enriquece, e ele não acrescenta a ela nenhuma dor”. (Provérbios 10:22) Você vai entender por que podemos confiar nessa promessa assistindo à palestra bíblica com o tema: “Como conseguir riquezas que vão durar para sempre?”.

Vídeo principal: O que você pode aprender do exemplo de fé e coragem de Neemias? Nas sessões de sábado e de domingo, você vai ver um vídeo de duas partes, Neemias — ‘A Alegria de Jeová É a Força de Vocês’. — Neemias 8:10.