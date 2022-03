Congresso aprova projeto de lei para fortalecer os serviços de entregas dos correios nos EUA

Após críticas ao Serviço Postal de correios no país, pela defasagem nas entregas, o Congresso aprovou na terça-feira uma legislação para fortalecer os serviços, enviando o projeto de lei ao presidente Joe Biden para sancioná-lo

Da Redação

Aconteceu na terça feira a aprovação pelo Congresso de uma legislação que fortaleceria o Serviço Postal dos EUA e garantiria a entrega de correspondência seis dias por semana, enviando o projeto de lei ao presidente Joe Biden para sancioná-lo. Lembrando que a reforma postal há anos está em construção e ocorre em meio a reclamações generalizadas sobre a desaceleração do serviço de correio.

Muitos se tornaram dependentes do Serviço Postal durante a crise da Covid-19, mas as autoridades alertaram repetidamente que, sem uma ação do Congresso, ele ficará sem dinheiro até 2024.

O Congresso reuniu raro apoio bipartidário para o pacote do Serviço Postal, descartando algumas das propostas mais controversas, para estabelecer formas básicas de salvar o serviço e garantir suas operações futuras.

No mês passado, a Câmara aprovou o projeto por 342 votos a 92, com todos os democratas e a maioria dos republicanos votando a favor. Na terça-feira (8), o Senado o enviou à mesa de Biden com uma votação de 79 a 19.

As vendas de correio e outros serviços deveriam sustentar o Serviço Postal, mas ele sofreu 14 anos seguidos de perdas. Custos crescentes de compensação e benefícios dos trabalhadores, além de declínios constantes no volume de correspondência, contribuíram para a tinta vermelha, mesmo quando o Serviço Postal entrega para mais 1 milhão de localidades a cada ano.

O projeto acabaria com a exigência de que o Serviço Postal pré-financie os benefícios de saúde dos trabalhadores pelos próximos 75 anos, uma obrigação que empresas privadas e agências federais não enfrentam.

Assistência médica

Em vez disso, o Serviço Postal exigiria que futuros aposentados se inscrevessem no Medicare e pagassem os custos reais de assistência médica para aposentados atuais não cobertos pelo programa federal de seguro de saúde sênior.

A população usuária conta com os correios para entregar cheques governamentais, medicamentos prescritos e muitos produtos comprados on-line, mas finalmente entregues nas portas e caixas de correio pelo Serviço Postal.

As críticas ao Serviço Postal atingiram o pico em 2020, antes da eleição presidencial, quando os cortes desaceleraram o serviço em um momento em que milhões de americanos dependiam de cédulas por correio durante o primeiro ano da crise da Covid.