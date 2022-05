Confira os últimos eventos de empreendedorismo na região de Orlando

COLUNA NOSSA GENTE || EMPREENDEDORISMO FEMININO || Renata Loyola

Confira na coluna da Renata Loyola os últimos eventos que movimentaram as empreendedoras de Orlando e região.



EVENTO FOCO NA SOLUÇÃO

Pensando nos empreendedores e Empreendedoras Brasileiras a GFC ORLANDO, com o apoio a AME (Associação de Mulheres Empreendedoras), trouxe com exclusividade para Orlando o workshop “Foco na Solução”.

O evento foi realizado pela doutora Tânia Zambon, CEO da Universidade de Negócios, com vários cursos ministrados, inclusive no vale do Silício. Dra Tânia é também autora de diversos livros e trouxe com clareza estratégias para o crescimento dos negócios desta região.



Foi uma evento Sensacional! Veja as fotos abaixo:











EVENTO INSIGHT

Ainda falando a respeito de Empreender… Orlando teve a segunda edição do evento “Insight”, desta vez com a presença de Bia Machnick. A palestrante trabalha na gestão financeira e fez uma palestra com tema “Prosperar com Leveza e Propósito“.

Junto com a Bia, tivemos a psicóloga Claudirene Fiore falando sobre o lado emocional do dinheiro, e, Cláudio Garcia que palestrou sobre proteção de patrimônio.



Uma noite muito produtiva. Veja abaixo as fotos: