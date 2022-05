Confira a agenda de eventos para empreendedores em Orlando

Orlando tem se tornado um polo de importantes eventos voltados ao mundo dos negócios.

Confira abaixo um pouco do que aconteceu nos ultimamente e do que vai acontecer nos próximos dias:





AME

26 de maio



Aconteceu dia 28 de Abril, mais uma Rodada e Feira de Negócios da AME (Associação de Mulheres Empreendedoras). AME é o maior grupo de network de mulheres Brasileiras imigrantes nos Estados Unidos, grupo esse que tenho orgulho de ser diretora.



O evento é mensal e tem reunido cerca de 50 expositores, atendendo um público de mais de 150 mulheres cada noite. Participe você também. A ação gera resultados.





Parabéns a todas essas mulheres lindas que tem tido a atitude de participar desse evento incrível.

Juntas Somos Mais Fortes, de mãos dadas vamos mais longe, e com Deus na frente somos imbatíveis!



Dia 26 de maio tem mais, eu te espero lá ❤️

Maiores informações (321)202-1233.

.

______continua após a publicidade_______

Adhonep

Aconteceu também em Orlando o jantar da Adhonep.

Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Com a presença do empresário e médico Marcos Roberto Santos de Macapá, que foi o palestrante da noite.

Na foto acima o temos Eusébio e Lília Sá presidentes da Adhonep de Orlando e o Palestrante Dr Marcos do

Sua e sua esposa.





WORKSHOP: Estrategias de vendas.

10 de maio – 7pm

Pensando em Você que é Empresário e Empresaria aqui da nossa região, o GFC Orlando em parceria com a AME Associação de Mulheres Empreendedoras, traz pra a cidade doutora Tania Zambon, Fundadora da Universidade de Negócios.

Você é o nosso convidado especial para este evento! No dia 10 de Maio estaremos levando com exclusividade para Orlando o workshop “Foco na Solução”, focado em empresários, empreendedores e gestores. O evento é realizado há anos pela doutora Tânia Zambon, estrategista de negócios, autora de 10 livros da área e uma das maiores especialistas em comportamento humano.

Segue o link para confirmar a presença: clique aqui para abrir. Veja o convite abaixo:





WORKSHOP: Empreenda com propósito e leveza.

19 de maio – 6:30 pm



Palestra com Bia Machnick

Venha conhecer o método financeiro que revolucionou empresas e 23 estados brasileiros e agora chega nos EUA. Veja o video da Bia abaixo:

Convite do evento.

Esses são os próximos eventos aqui na região, já anota na agenda para não ficar de fora!

Juntas somos mais fortes!

Renata Loyola