Estudantes brasileiros de vários estados americanos se encontram na maior conferência estudantil da Flórida, na “University of South Florida”, em Tampa, nos próximos dias 15 e 16 de abril. A proposta é formar rede de apoio devido aumento da imigração

Da Redação

Nos dias 15 e 16 de abril próximos, acontecerá em Tampa, na “University of South Florida”, a “I Conferência Brasa Connect”, organizada pela “Brazilian Student Association (BRASA)” na Flórida, reunindo estudantes brasileiros residentes nos EUA. Será um encontro de extrema importância, onde alunos farão conexões em suas áreas de interesse, e será formada uma rede de apoio devido aumento de brasileiros que tentam entrar irregularmente no país.

Em 2021, o número de brasileiros tentando entrar ilegalmente nos EUA cresceu consideravelmente – recorde em 20 anos –, como também aumentou a procura por vistos legais no país. Dessa forma, o Brasil já é o 4º país que mais “exporta” jovens profissionais para a terra do tio Sam.

O jornalista e escritor Rodrigo Lins realizará palestra durante o evento

Para o jornalista, escritor e pesquisador da imigração americana, Rodrigo Lins, que participará do evento como palestrante, o maior volume de jovens brasileiros a caminho dos EUA tem impresso um novo perfil na comunidade brasileira que reside no país.

“Sem dúvida, o maior ganho de iniciativas como esta é a possibilidade de obter informações extremamente relevantes e verídicas sobre como residir nos Estados Unidos legalmente. Ao possibilitar a troca de experiências com profissionais sérios, com credibilidade e histórico na comunidade, o evento garante que os jovens fiquem longe das falácias ventiladas nas redes sociais”, alerta Lins.

Segundo o co-diretor da “BRASA Connect”, Guilherme Pettenati De Moraes, a escolha da “University of South Florida” para sediar ao evento se deu devido a instituição congregar a maior comunidade de estudantes brasileiros do mundo. Guilherme é estudante da University of South Florida.

“São mais de nove mil membros da ‘BRASA’ em todo os EUA, e a unidade da ‘USF’ é a maior do mundo, com cerca de 300 membros”, afirma.

Palestra e oficinas

A “I Conferência BRASA Connect” terá palestra de abertura no dia 15 de abril e será seguida de eventos simultâneos, como as oficinas de engenharia e estudos da saúde, bem como o painel de investimentos em diferentes salas da Universidade.

Além do pesquisador Rodrigo Lins, diversos outros palestrantes especializados em áreas distintas como gestão de negócios, engenharia, esportes e investimentos participarão da conferência.

As sessões serão estruturadas de diferentes formas, como painéis, workshops e apresentações onde os participantes irão interagir com os profissionais. Outras universidades da Flórida estão participando da organização da conferência, como “University of Florida”, “Rollins College” e a “University of West Florida.”

Lins é autor do livro: “Internacionalize-se: parâmetros para levar a carreira profissional aos EUA legalmente”, lançado em 2019 em todo o Brasil e em 2020 nos EUA e países da América latina. “As condições econômicas, insegurança e desvalorização profissional no Brasil estão entre os principais motivos apresentados por brasileiros que decidiram deixar o país rumo à américa. Mudou o perfil de imigrantes brasileiros nos EUA.

Serviço

Mais informações: https://gobrasa.us.hivebrite.com/ Participe!