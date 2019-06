Edição de junho/2019 – p. 16

Conferência da “BRASA” integra estudantes e empresas

A maior Conferência brasileira de Estudantes já realizada na Flórida, aconteceu no dia 20 de abril, no “Marshall Student Center, University of South Florida”, com participação de cerca de 130 estudantes, reunindo profissionais e mercados no Brasil e nos EUA, fornecendo ferramentas por sua tomada de decisão em seu desenvolvimento profissional. O evento foi sediado pela “Brazilian Student Association at USF”, celebrando a primeira edição da BFSC (Brazil-Florida Student Conference). Para o presidente da “BRASA”, Alexandre Rondelli, foi um acontecimento de extrema importância, integrando empresas, executivos e estudantes.

Segundo os organizadores, estudantes de mais de 12 instituições da Flórida, incluindo a “University of Central Florida”, “University of Florida” e “University of Miami” se locomoveram até Tampa para participar do evento. Foi imprescindível a oportunidade de interagir e ouvir experiências e dicas de empresários brasileiros na Flórida, bem como os fundadores da “Florida Cup” e “2SV”, Ricardo Villar e Ricardo Silveira. Também marcaram presenças executivos como Rodrigo Vianna da “Mappit” (Grupo Talenses), Marcos Barros da “Universal Studios” e o professor Dr. Zachary Pruitt da “USF Health”.

“Apesar do traje profissional, o evento foi realizado de maneira com que todos pudessem interagir e se conectar com líderes atuais e futuros de seu país em um ambiente descontraído”, disse Naomi Wladimirski, Diretora de Operações da “BFSC”.

Permanência nos EUA

Diante do crescente número de estudantes vindo do Brasil para frequentar a “University of South Florida”, a “BRASA at USF” observou a dificuldade de alunos em decidir se deveriam permanecer nos EUA ou retornar ao Brasil, após a graduação; e a dificuldade daqueles que desejavam permanecer, de encontrar um emprego. A organização passou então a fomentar a ligação entre empresas dispostas a oferecer oportunidades de carreiras para estudantes internacionais e entre empresas que buscam jovens talentos com experiência internacional – talentos que fazem a diferença para tornar o Brasil um lugar melhor.

“A melhor maneira para encontrar soluções e recursos para questões como essas é através do networking e da construção de relacionamentos com pessoas que já estiveram em nossos pés e hoje têm carreiras de sucesso”, disse João Pedro, vice-presidente da “BRASA at USF”. “Graças aos nossos patrocinadores, hoje temos um mar de oportunidades – para as quais qualquer aluno pode mergulhar”.

Dentre os patrocinadores, havia empresas que realizam negócios em ambos os países e que estão dispostas a fornecer serviços educacionais e de imigração para aqueles que desejam viver e estudar nos EUA, como “Maney”, “Gordon”, “Zeller”, “P.A” e “Academic Evaluation Services”. Outras como “Mappit” e “Into The Future” são empresas brasileiras dedicadas a ajudar jovens a realizarem estágios de verão e iniciarem sua carreira, após a faculdade, com empregos de período integral. A associação ainda contou com o apoio da “Gerdau e McKinsey & Company”.

“Os resultados ainda não sabemos”, disse Alexandre Rondelli, presidente da “BRASA at USF”. “Não podemos dizer quantos alunos conseguiram um emprego ou um estágio na conferência, mas o que sabemos é que pessoas com passados e objetivos em comum se conheceram e aprenderam muito. Agora estão unidos e com muita garra para construir algo ainda maior e melhor para a próxima edição”.

A “BRASA at USF” é uma organização sem fins lucrativos dirigida por estudantes e dedicada à servir a comunidade estudantil brasileira na USF com recursos universitários, envolvimento, crescimento pessoal, profissional e com oportunidades de liderança.