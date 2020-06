Concurso online para baterista. Seu talento vale prêmios!

Poderão se inscrever no concurso baterista iniciante e iniciado com premiação

Já estão abertas as inscrições para o concurso online para baterista, realizado pelo “Batera Clube” e “Sallaberry Music”, com taxa de inscrição gratuita. Poderão participar músicos iniciantes e iniciados, com prêmios aos finalistas. Confira os detalhes do evento.

Da Redação

Aos bateristas uma ótima oportunidade para mostrar o respectivo talento e ganhar prêmios – isso mesmo. O “Play! Live Experience” é o primeiro concurso totalmente online de bateristas, realizado pelo “Batera Clube” e “Sallaberry Music”. Isento de taxa de inscrição, basta baixar para o seu celular o aplicativo gratuito “Sallaberry Experience”, disponível no Google Play e App Store, e escolher umas das cinco músicas para tocar enquanto grava um vídeo. Depois de pronto, envie o vídeo e espere pelos resultados. Fácil, não é?

O concurso está aberto para músicos iniciantes e iniciados de todo o território brasileiro, sendo que três finalistas serão selecionados para irem à final. O vencedor do concurso, além de premiado com produtos cedidos pelos patrocinadores, estará livre de despesas de transporte e hospedagem para realizar a gravação do evento “Batera Clube Apresenta” – realizado nas dependências do “Batera Clube”, em São Paulo.

Portanto, baixe o aplicativo, grave o vídeo e concorra aos prêmios. Lembrando que as empresas “Zildjian, “FSA”, “Contemporânea”, “Evans”, “Pearl”, “HandDry” e “Pad Gorilla” patrocinam o evento e reservaram prêmios especiais para os três finalistas. “Anafima”, “Música & Mercado” e “Muzer” apoiam a iniciativa.

Premiação do concurso

Os três bateristas finalistas receberão os seguintes prêmios:

Primeiro Colocado –

Gravação no Batera Clube Apresenta, em SP, com as despesas pagas!

– 1 Tajon Flip FSA (Bateria Cajón)

– 1 Zildjian I Family Crash 16″

– 1 Kit Contemporânea com tamborim 6” e clamp + 2 Abafadores Sound Filter

– 1 Kit Gorilla com pad 14”, 1 abafador de bumbo + 4 kits de feltro

– 1 pele Evans Genera HD Dry Batter Coated 14”

– 20 pares de baquetas Batera Clube Signature

– 1 Kit Pearl com luva + boné + camiseta + chave de afinação

– 6 unidades de gel antitranspirante HandDry

Segundo Colocado – 1 Zildjian Planet Z Crash 16″

– 1 Kit Contemporânea com tamborim 6” e clamp + 2 Abafadores Sound Filter

– 1 Kit de peles mudas de estudo Contemporânea 10”,12”, 14” e 16”

– 1 Kit Gorilla com pad 12” + 4 kits de feltro

– 1 pele Evans Uno HD Batter Coated 14”

– 10 Pares de baqueta Batera Clube Signature

– 1 Kit Pearl com luva + chave de afinação

– 4 Unidades de gel antitranspirante HandDry

Terceiro Colocado – – 1 Kit Contemporânea com tamborim 6” e clamp + 2 Abafadores Sound Filter

– 1 Kit Gorilla com pad 8” + 4 kits de feltro

– 1 Chave de afinação Zildjian + jogo de chaves multitool ZKEY2

– 5 Pares de baqueta Batera Clube Signature

– 1 Kit Pearl com boné + chave de afinação

– 3 Unidades de gel antitranspirante HandDry

– 1 patch EQPB1 Evans – protetor para pele de bumbo

Serviço

Visite o hotsite do Play! Live Experience – www.playliveexperience.com.br

informe-se quanto ao regulamento do evento. O prazo para seu vídeo ser enviado é 30 de Junho. Boa sorte!