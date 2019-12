Concluída fase final das obras de resort de luxo em Orlando

O The Grove Resort & Water Park, resort de apartamentos de luxo de férias localizado a poucos minutos da Walt Disney World, acaba de finalizar a construção da terceira e última torre do complexo. O marco representa a adição de 293 unidades mobiliadas com produtos de primeira linha – sala, cozinha, banheiro, closets, máquina de lavar e secar, lava-louça e utensílios domésticos – para proprietários e hóspedes do premiado resort. O empreendimento oferece apartamentos de dois e três quartos com preços a partir de U$350 mil a U$595 mil para compradores de todo o mundo, incluindo brasileiros.

Com a inauguração da Sterling Tower, o The Grove entrega um total de 878 apartamentos em uma área de 106 acres. A Premier Tower, inaugurada em 2017, já teve todas as unidades vendidas e a Marquis Tower, lançada em 2018, está próxima de vender todas as unidades. Até agora, a BTI Partners – construtora responsável pelo The Grove – já alcançou U$200 milhões em vendas.

“O The Grove é um de nossos empreendimentos mais empolgantes, que atrai compradores de várias partes do mundo”, afirma Noah Breakstone, CEO da BTI Partners. “Trouxemos para o mercado um dos mais sofisticados resorts e parques aquáticos da Flórida e concluímos a construção de nossa última fase mais cedo do que o esperado. A velocidade das vendas mostra o potencial do The Grove e a crescente demanda por resorts desse tipo, onde proprietários e hóspedes se sentem em casa mesmo estando longe de casa e podem aproveitar tudo o que o resort de primeira classe tem a oferecer, como parque aquático a poucos minutos da Walt Disney World”.

O The Grove Resort & Water Park é um resort com parque aquático exclusivo que oferece todas as facilidades e mordomias de um hotel para os compradores de apartamentos. O resort tem atraído muitos investidores que querem aproveitar a grande demanda por casas de férias na região. De acordo com um estudo da IPX 1031 (a study by the financial advisory firm IPX 1031), a área de Kissimmee, vizinha do The Grove, é a segunda dos Estados Unidos a atrair hóspedes do Airbnb. A demanda por aluguéis de curto prazo é fomentada pela proximidade da área com os parques temáticos Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios, SeaWorld e Universal Studios. Os parques temáticos atraíram 75 milhões de turistas em 2018 – sendo 893 mil brasileiros – e segue liderando como o destino mais visitados dos Estados Unidos.

O The Grove oferece aos proprietários a oportunidade de alugar seu apartamento como quarto de hotel, gerenciado por uma das mais conhecidas empresas do ramo de administração hoteleira, a Benchmark Resorts & Hotels®. A empresa cuida de tudo para o proprietário, que não tem qualquer preocupação para alugar a propriedade e ainda tem uma renda extra.

“O The Grove elevou o padrão de apartamentos de férias em Orlando”, disse Kevin Mays, chefe de operações da BTI Partners. “Nós sabemos que estamos no caminho certo quando compradores dos Estados Unidos, América do Sul, Europa e China adquirem nossos apartamentos mesmo de longe. Comparada com outras cidades americanas, Orlando oferece o melhor custo-benefício em programas de aluguel a curto-prazo”.

No The Grove o proprietário tem acesso a três piscinas, parque aquático, spa privativo, fitness center, restaurante, loja de conveniências, três bares e lounges, salões de jogos e ainda um lago para esportes aquáticos. Recentemente, o empreendimento recebeu quatro prêmios USA & Americas Property Awards 2019-20, uma das mais importantes premiações do segmento.

Para entrevistas, fotos e outras informações, entre em contato com Paola Iuspa-Abbott paola@topofmind-pr.com ou pelo telefone 305.726.5848.