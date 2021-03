A Corretora de Imóveis, Nina Cavalcante, fala de lucro imediato na compra de terreno para construir

Ela é expert em enxergar um bom terreno para a construção de casa, proporcionando aos clientes investidores, com renda menor de investimento, possibilidades lucrativas. A Corretora de Imóveis, Nina Cavalcante, da “MS Realty”, fala de um setor aquecido, com excelentes oportunidades

Da Redação

A compra de terreno para construção de casas – para venda e aluguel –, tem sido uma opção valiosa aos investidores que buscam um retorno financeiro rápido e garantido, e que se tornou um negócio rentável com aquecimento do setor, monitorado pela Corretora de Imóveis, Nina Cavalcante, da “MS Realty” – empresa especializada em aluguel e administração de casas de férias. São áreas urbanas, em cidades no entorno de Orlando, disponibilizadas para a venda, adquiridas sob o olhar preciso e orientação da corretora, que prepara a transação de compra, proporcionando ao seu cliente uma excelente aquisição.

“São áreas valiosas, e, dependendo do terreno, o cliente compra por um preço xis, com uma rentabilidade vantajosa, o que lhe garante um lucro imediato. As construtoras menores, que investem nessas áreas, estão sempre atentas, de olho nesses terrenos. O meu trabalho é chegar na frente destas construtoras e preparar a venda para os meus clientes, que disponibilizam de uma renda menor de investimentos, mas com interesse em progredir”, esclarece.

“Um cliente, no final de novembro do ano passado, comprou um terreno por 17 mil dólares, e hoje, esse mesmo terreno valorizou no mercado e chega ao valor de 41 mil dólares. E quanto mais valorizar a área do terreno, maior será o seu valor nos próximos meses. O investidor está sempre lucrando com um investimento baixo, mas que lhe será rentável no final da negociação”, aponta.

“Faço todo o levantamento da área onde está o terreno, do custo para a construção da casa, e passo as informações necessárias ao meu cliente para que ele feche um bom negócio, evidente, lucrativo. Acompanho o processo de compra e venda – inserindo a casa no mercado –, o que sai bem mais barato, com um lucro imediato. Por exemplo, se o cliente pode comprar o terreno e construir, e se ele tiver parceiros no negócio, poderá construir e dividir o lucro da venda do imóvel. Um dinheiro garantido para quem quer construir e depois vender o imóvel’, orienta Nina.

Segundo a corretora, são construções de casas populares, vendidas por um preço bem mais barato, e o tempo médio de construção dessas casas é de até seis meses. “A procura por esses imóveis está bem aquecida. São casas que chamamos no Brasil de casas populares, mas com um padrão bem melhor – entre $150-180 mil –, e que são vendidas na maioria das vezes na planta. E para o americano que quer financiar ou investir ou alugar, um excelente negócio de compra”, ressalta.

“…chance de lucros imediatos”

“Para quem constrói e vende, uma chance e tanto de lucros imediatos porque você compra por um bom preço, constrói, e esse imóvel, consequentemente, valoriza. Tenho muitos clientes do Brasil, investidores interessados em construir. Temos ótimos terrenos, em áreas urbanas residencial, em cidades nos arredores de Orlando, com grande potencial de mercado. Faço a pesquisa de mercado, analiso o que pode ser um bom investimento, com isso facilitando para o meu cliente”, complementa.

“Formamos grupos de investidores para construir, e minha empresa é responsável pelo processo de compra e construção. O importante é que o setor vem crescendo bastante, abrindo campos de oportunidades para pessoas com um investimento menor, mas dispostas a adquiri o seu terreno e investir na construção de casas, para vender ou alugar. Um processo dinâmico, que está tendo boa aceitação no mercado”, avisa.

Natural de Fortaleza (CE), Nina Cavalcante atua no ramo imobiliário com compra e venda de imóveis desde 2015, especializando-se em investimentos em construir para vender, o que possibilita ao investidor, com renda menor, sobre o melhor tipo de aplicação, principalmente aquele que traz a melhor rentabilidade com os menores riscos. O financiamento ou compra de um lote e construção é uma boa opção para quem deseja rentabilidade futura, mas não encontra um terreno que atenda às necessidades de sua família e ainda caiba no orçamento.

“É importante ter acesso a essas áreas e pesquisar, buscar em áreas menores terrenos que possam resultar em um bom investimento para o meu cliente. Não meço esforços para que todos fechem uma boa compra e que possam ter lucros na transação de construir e vender. Um investimento no qual se sabe previamente a regra que determinará a rentabilidade no final do prazo, garante o sucesso de todos”, finaliza Nina Cavalcante.

