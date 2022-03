Companhias aéreas americanas pedem a suspensão do uso de máscara e de testes de viagens

Em carta elaborada para o presidente Joe Biden, companhias aéreas dos EUA pedem que ‘reconheça a realidade’ e encerre política de máscaras e testes de viagens internacionais. Alegam que tais exigências “não está mais alinhada com as realidades do atual ambiente epidemiológico”

Da Redação

Líderes de companhias aéreas nos EUA elaboraram uma carta com reivindicações ao presidente Joe Biden, pedindo o fim de mandato federal de máscaras, também solicitando que sejam suspensos os testes de viagens internacionais. Os chefes da “Jet Blue”, “Southwest”, “Delta”, “American Airlines” e demais representantes de companhias aéreas disseram que a exigência “não está mais alinhada com as realidades do atual ambiente epidemiológico”.

Segundo Willis Orlando, especialista sênior em voos da “Scott’s Cheap Flights”, os mandatos de máscaras se tornaram problemáticos com a equipe incentivando passageiros indisciplinados.

“Estamos olhando para um verão com mais demanda do que vimos desde 2019. Estamos olhando para um grande verão de viagens e eles não querem lidar com funcionários lutando e demitindo depois que lutaram para formar funcionários durante toda a pandemia”, reforça Willis.

A maioria das companhias aéreas dos EUA reivindica o fim dos requisitos de viagens internacionais para testes. Na carta, “o Reino Unido, a União Europeia e o Canadá reconheceram essa realidade e suspenderam as restrições de viagem”.

No desembarque no Aeroporto Internacional de Orlando, o passageiro identificado como Mike Gerazino, quando consultado sobre o fim do uso de máscaras no avião disse o seguinte: “encerrar o mandato da máscara provavelmente diminuiria a quantidade de confrontos que os funcionários têm que suportar com os passageiros. Tenho certeza de que isso causou muitos problemas no local de trabalho para eles.”

Especialistas também disseram que o anúncio da “American Airlines” de retomar as vendas de álcool a bordo a partir de 18 de abril é uma boa indicação de que a política provavelmente expirará nessa data.