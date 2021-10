O tradicional salto alto é substituído por tênis branco no uniforme de comissárias de bordo

O novo uniforme das aeromoças da Companhia aérea “SkyUp Airlines” agora inclui o tênis branco, terno laranja solto, com calças e um lenço de seda, ambos fabricados por marcas ucranianas. As camisetas brancas substituirão as blusas

Da Redação

A Companhia aérea “SkyUp Airlines” da Ucrania, deu um passo inédito no uniforme do grupo de aeromoças da empresa, permitindo o uso de tênis para melhor conforto dos pés, ao invés do tradicional salto alto. Também a saia foi aposentada pela empresa, assim como o cabelo preso. A direção da “SkyUp” disse colocar “conforto” como prioridade no lugar de elementos “conservadores”, como salto, cabelo preso e saia e lápis. O novo uniforme agora inclui o tênis Nike branco, terno laranja solto, com calças e um lenço de seda, ambos fabricados por marcas ucranianas. As camisetas brancas substituirão as blusas.

O anúncio foi muito bem recebido pelas aeromoças, despertando a atenção de comissárias de bordo de outras empresas, que acreditam que essa inovação no uniforme poderá ser influenciável – rompendo com o conservadorismo do setor. O novo uniforme será lançado oficialmente no dia 22 de outubro.

Alexandrina Denysenko, uma aeromoça sênior com sete anos de experiência, diz que às vezes não tem um minuto livre para sentar-se durante um voo. Ela “sonha” em descansar suas pernas inchadas depois de passar horas usando saltos altos. A “SkyUp” decidiu dar um fim aos saltos finos e saias lápis depois de colher o feedback das comissárias de bordo sobre seu uniforme.

“Os sapatos de salto alto ficam lindos, não discuto com isso, mas os pés sofrem e incham ao final do voo. Os tênis são absolutamente incríveis”, disse Denysenko à Reuters.

“Deus nos livre, mas se a tripulação tiver que fazer um pouso na água e uma evacuação, os saltos podem danificar a escada e não será muito confortável nadar com uma saia”, acrescentou a aeromoça.

A companhia disse que eles pesquisaram a história dos uniformes da tripulação e decidiram abandonar o que chamaram de elementos “conservadores” do visual de uma comissária de bordo. Tranças agora vão substituir o coque ou o rabo-de-cavalo apertado.

“Descobrimos que, apesar da imagem de uma comissária de bordo feminina ser muito romantizada, seu trabalho exige muito treinamento físico”, disse a chefe do departamento de marketing da SkyUp Airlines, Marianna Grygorash.

Tripulação masculina

Grygorash disse que a empresa também planeja lançar um novo uniforme para a tripulação masculina: um terno leve em vez de um colete, e uma camiseta no lugar de uma camisa, que será combinada com tênis Nike preto. “Se o mundo inteiro e todos os fashionistas usam tênis, por que não trazê-lo para a aviação?” disse Zoryana, comissária de bordo.