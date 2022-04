Veja como se proceder no caso do seu celular ser roubado ou mesmo saber se está bloqueado

Na correria diária com reuniões, viagens e tantos procedimentos necessários, o celular é um instrumento de importância vital neste contexto de obrigações. Mas você sabe como consultar o IMEI do celular? Muitas pessoas já ouviram falar sobre, mas não sabem como identificá-lo e usá-lo corretamente. Assim, acabam não seguindo o procedimento correto quando têm o seu celular roubado ou querem garantir que o aparelho que adquiriram não é fruto de roubo.

Para esclarecer pontos importantes de como recuperar o celular roubado, por exemplo, ou evitar a compra de um aparelho roubado – saber se está bloqueado –, o “Nossa Gente” ouviu as dicas e orientações de Daniela Lima, Especialista em Telecomunicações, que informa de maneira prática e precisa. Acompanhe os detalhes.

É importante lembrar o que é o IMEI – código de identificação de celulares, e está presente em todos os aparelhos que são comercializados de forma regular. Consultar o código do celular é extremamente fácil e existem algumas formas bem eficazes para se fazer isso.

Trata-se de um código único, que diferencia seu celular de outros aparelhos globalmente. Ele possui a seguinte formatação (000000-00-000000-0). Pois, tantos números tornam possível a criação de uma variação para cada aparelho, de modo que dois celulares jamais terão um IMEI igual.

Então, se você quer consultar o IMEI do celular da forma mais simples possível e com métodos que funcionam em qualquer aparelho, eu tenho três dicas para você. A primeira delas é uma das mais usadas e conhecidas: abra o aplicativo telefone; Digite o código *#06#; O IMEI será automaticamente exibido. Caso seu celular seja dual chip, dois números irão aparecer.

Mas, se você teve dificuldades com o método anterior, também é possível obter o IMEI na bateria do celular. Geralmente, o código pode ser encontrado na parte de trás da bateria.

Contudo, se você não está mais com o seu aparelho, como no caso de um roubo, a melhor opção é recorrer à embalagem. Então, contando que você a tenha guardado irá encontrar o código na caixa ou em algum dos papéis internos.

Importância do IMEI

Se você não sabe como consultar o seu IMEI, pode ter problemas caso o aparelho seja furtado ou roubado. Pois, em uma época onde guardamos tantas informações importantes em um celular, é desesperador saber que o aparelho caiu na mão de um desconhecido.

Mas, se você estiver com o código de identificação, pode ligar na operadora e solicitar o bloqueio do aparelho. Assim, o telefone ficará inutilizado e a maioria de suas funções não poderá mais ser acessada.

Entretanto, antes de ligar para a operadora, não se esqueça de ir até uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência.

IMEI do telefone Android

Se por algum motivo você não conseguiu consultar o IMEI do seu celular por um dos métodos acima, isso ainda pode ser feito nas configurações do seu aparelho. Mas, como cada smartphone é diferente, podem haver pequenas variações no método.

Então, para os usuários de Android, nós separamos um passo a passo que irá funcionar em grande parte dos aparelhos: Vá até as configurações do seu aparelho; Clique em sistema; Depois selecione “Sobre esse dispositivo”; Role a página até encontrar o número do IMEI;

Viu como é simples e fácil consultar o IMEI do seu celular dessa forma? Mas, lembre-se que há pequenas variações de acordo com o modelo, então faça o passo a passo mais parecido possível com o que foi ensinado aqui.

Como consultar no Iphone

Para os usuários do Iphone também há um método próprio, que permite a você encontrar o código de identificação através das configurações: Vá até os “Ajustes” do seu telefone; Depois acesse “Geral”; Clique em “Sobre”; Na página seguinte o sistema exibe diversas informações sobre o aparelho, incluindo o IMEI.

Identificar celular roubado

Infelizmente, vivemos um período em que milhares de celulares são roubados todos os dias no Brasil. E esses aparelhos acabam sendo vendidos por preços muito inferiores ao seu real valor.

Embora muitas pessoas conheçam essa prática, elas são seduzidas pelos preços baixos e compram aparelhos sem nota fiscal, alimentando este triste ciclo.

Mas, se você não quer contribuir para isso e não deseja adquirir um aparelho roubado, o primeiro passo é sempre comprar em lojas confiáveis e que ofereçam nota fiscal onde é possível sair com um plano de celular com aparelho.

Mas, se você adquirir um aparelho usado de alguém que você não conhece, é sempre importante verificar se o celular não é fruto de roubo.

Uma das formas de se fazer isso é combinando as técnicas que ensinamos aqui neste texto. Por exemplo, você pode consultar o IMEI do celular na caixa do aparelho ou na bateria, depois faça a verificação ligando para o número *#06#.

Então, se os códigos conseguidos em cada verificação forem diferentes, há grandes chances de aquele aparelho ter passado por algum tipo de adulteração.

